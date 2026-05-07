बदायूं नगर पालिका परिषद के वार्ड 28 उपचुनाव का आया रिजल्ट, अफरीदी ने 587 वोटों से दर्ज की जीत

उत्तर प्रदेश बदायूँ में नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर-28 के उपचुनाव की मतगणना गुरुवार को सदर तहसील परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न हुई. चुनाव परिणाम को लेकर सुबह से ही प्रत्याशियों और समर्थकों में उत्सुकता का माहौल बना रहा. मतगणना के दौरान हर राउंड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और दोनों प्रत्याशी एक-दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिखाई दिए.

इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला प्रत्याशी अफरीदी और सलीम अहमद के बीच रहा. शुरुआती राउंड से ही दोनों उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर लगातार बदलता रहा, जिससे समर्थकों की धड़कनें तेज रहीं. पांचवें और अंतिम राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद अफरीदी को विजयी घोषित किया गया. अफरीदी ने कुल 1238 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सलीम अहमद को 587 वोटों से पराजित किया. वहीं सलीम अहमद को कुल 651 वोट मिले.

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मतगणना प्रक्रिया सदर तहसील में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराई गई. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखाई दिया, तहसील परिसर के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही, जबकि पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्था बनाए रखने में जुटा रहा. जीत की घोषणा होते ही अफरीदी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अफरीदी को फूल-मालाओं से लाद दिया तथा जमकर मिठाई बांटी. इस दौरान अफरीदी जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा, कई कार्यकर्ता ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आए.

इस विजय के बाद अफरीदी ने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत वार्ड की जनता के विश्वास और समर्थन की जीत है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वार्ड के विकास, सफाई व्यवस्था, पेयजल और जनसमस्याओं के समाधान के लिए पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे.

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