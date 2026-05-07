यूपी में इन उपचुनावों के नतीजे जारी, बीजेपी उम्मीदवार ने सपा को दी करारी शिकस्त

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निकाय उपचुनाव हो रहे हैं. इसमें कई सीटों के नतीजे सामने आए हैं. मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के वार्ड 36 बुन्देलखण्डी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने सपा के प्रत्याशी को करारी शिकस्त दी है.

बीजेपी उम्मीदवार नितिन केसरवानी ने 11 वोटों से जीत दर्ज की है. इस सीट पर दाऊदयाल और रवि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे. वहीं नागेंद्र तिवारी समाजवादी पार्टी और नितिन केसरवानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे.

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वहीं गोंडा जिले की नगर पालिका करनैलगंज के दो वार्डो में हुए उपचुनाव के परिणाम भी घोषित हुए हैं. वार्ड नंबर 25 भैरवनाथपुरवा से साजिद सिद्दकी 438 वोटों से जीत गए हैं तो वहीं वार्ड नंबर 16 सकरौरा पूर्वी से अकबाल आलम 348 वोटों से विजयी हुए हैं.

प्रयागराज नगर निगम पर भी हो रहा उपचुनाव

प्रयागराज नगर निगम के वार्ड संख्या 48 अलोपीबाग सीट पर उपचुनाव में तीन प्रत्याशी मैदान में रहे. इनमें दीप प्रकाश सोनकर समाजवादी पार्टी से, सचिन मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से और संतोष कुमार गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर शामिल हैं. इस सीट पर प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ-साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपनी दावेदारी पेश की.

यूपी की इन सीटों पर यह प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव

इटावा नगर पालिका परिषद के वार्ड 40 उर्दू मोहल्ला सीट पर शफी अहमद निर्दलीय उम्मीदवार हैं. गोंडा के करनैलगंज नगर पालिका परिषद के वार्ड 16 सकरौरा (पूर्व/पश्चिम/उत्तर भाग) सीट पर अकबाल आलम और साबिर दोनों निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि वार्ड 25 भैरवनाथ पुरम सीट पर मु. साजिद सिद्दीकी और राहत निर्दलीय उम्मीदवार हैं.

गौतमबुद्ध नगर के नगर पंचायत जेवर वार्ड 12 सराय नैन सिंह सीट पर देवेश गोयल, पराग और मोहित तीनों निर्दलीय हैं. बदायूं नगर पालिका परिषद के वार्ड 28 हकीम गंज सीट पर आफरीदी, कौसर अली खां, मु. रफी, मोहम्मद सलीम और सदाकत सभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं. बागपत नगर पालिका परिषद के वार्ड 23 व्यापारियान पूर्व सीट पर साजिदा निर्दलीय उम्मीदवार हैं.

बाराबंकी के नगर पंचायत रामनगर वार्ड 7 धमेडी सीट पर आशुतोष शुक्ला निर्दलीय हैं, जबकि नगर पंचायत सुबेहा वार्ड 5 पूरे पलिहारन सीट पर गंगा राम और छेद्दन दोनों निर्दलीय प्रत्याशी हैं. मीरजापुर नगर पालिका परिषद के वार्ड 36 बुन्देलखण्डी सीट पर दाऊदयाल और रवि निर्दलीय, नागेंद्र तिवारी समाजवादी पार्टी और नितिन केसर्वानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं.

कुशीनगर के नगर पंचायत फाजिलनगर अध्यक्ष सीट पर अवधेश समाजवादी पार्टी से, केदार सिंह निर्दलीय, सुनीता शाही भारतीय जनता पार्टी से और सिराजुद्दीन अंसारी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन से प्रत्याशी हैं.

शाहजहांपुर के नगर पंचायत कटरा अध्यक्ष सीट पर अब्दुल समद, रचना, रजी अहमद और वसीम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जबकि पूजा कसाना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लाक से, भरत समाजवादी पार्टी से, वाजिद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, सरवेद अहमद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से और सोनम गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं.

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