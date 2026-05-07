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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBarabanki News: बाराबंकी में पिकअप ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, हादसे में वैन चालक सहित 4 छात्र घायल

Barabanki News: बाराबंकी में पिकअप ने स्कूल वैन को मारी टक्कर, हादसे में वैन चालक सहित 4 छात्र घायल

Barabanki News In Hindi: मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के सूरतगंज इलाके में पिकअप वाहन ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी, इस हादस में वैन चालक सहित 4 छात्र घायल हुए हैं.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 07 May 2026 04:57 PM (IST)
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बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने स्कूली वैन को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. हादसे में वैन चालक समेत चार स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज पहुंचाया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन समेत चालक को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के सूरतगंज इलाके में मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. बताया गया है कि गुरु कृपा पब्लिक स्कूल की वैन रोज की तरह बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी, इसी दौरान बकैडा मोड़ के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने वैन को जोरदार टक्कर मार दी.

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हादसे के बाद वैन के उड़े परखच्चे

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूली वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और वैन में फंसे बच्चों तथा चालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया.

हादसे में वैन चालक सहित 4 स्कूली बच्चे घायल

हादसे में वैन चालक सहित चार स्कूली बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने बिना समय गंवाए सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूरतगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही मोहम्मदपुर खाला थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को कब्जे में लेते हुए पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है. वहीं हादसे के कारण कुछ देर तक सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा. पुलिस ने मौके की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

स्थानीय लोगों ने की सुरक्षा मजबूत करने की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि बकैडा मोड़ पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है. लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में स्पीड कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है.

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Published at : 07 May 2026 04:57 PM (IST)
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