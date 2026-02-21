बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि मुस्लिम समाज के लोगों से मारपीट की गई है. वीडियो बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कस्बा रूदायन का है. आरोप है कि यहां एक युवक ने मामूली विवाद को लेकर मुस्लिम समाज के तीन लोगों की पिटाई की है.

अक्षय उर्फ छोटू नाम के लड़के पर आरोप लगा है कि उसने सरेआम टोपी पहने हुए बुजुर्ग और विशेष समुदाय के लोगों को गंदी गाली दी और पिटाई की. स्कूटी लेकर आए कार्यकर्ता अक्षय की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है.

आरोपी अक्षय उर्फ छोटू गिरफ्तार

युवक का कानून को ठेंगा दिखाने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. वहीं, पुलिस ने आरोपी को एसडीएम कोर्ट में पेश किया. एसडीएम ने दबंग अक्षय उर्फ छोटू को जेल भेज दिया है.

दरअसल, रूदायन कस्बे के दो वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटी सवार युवक मुस्लिम समाज के लोगों को सरेराह पीट रहा है. दअरसल, 15 फरवरी 2026 की दोपहर करीब दो बजे करीव सहसवान कोतवाली क्षेत्र में तीन मुस्लिम व्यक्ति रूदायन कस्बे में किसी काम से आए हुए थे.

जब वे रास्ते पर चल रहे थे, तभी स्कूटी सवार ने हॉर्न बजाया लेकिन वे हटे नहीं. इसी बात को लेकर आपस में बहस हुई और फिर आरोपी अक्षय उर्फ छोटू ने उनको गालियां देते हुए उनकी पिटाई की. वीडियो में अक्षय कहते हुए सुना जा रहा है कि 'यहां से भाग जाओ'.

पीड़ित ने पुलिस को क्या बताया?

सहसवान निवासी अब्दुल सलाम ने तहरीर में पुलिस को बताया कि कि वो अपने दो साथियों के साथ रूदायन कस्बे से गुजर रहे थे. इसी दौरान वार्ड नंबर 8, रूदायन निवासी अक्षय कुमार उर्फ छोटू स्कूटी पर पीछे से आया और हॉर्न बजाया. रास्ता न देने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. अक्षय कुमार ने गाली-गलौज करते हुए तीनों पीड़ितों को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. बीच सड़क पर हुए इस हंगामे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. तीनों पीड़ितों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई.

बजरंग दल का कार्यकर्ता है आरोपी छोटू

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक को मारपीट करते और पीड़ितों को भागते हुए देखा जा सकता है. एसपी देहात हृदेश कठेरिया ने बताया कि मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. मारपीट की धाराओं में 5 साल से कम सजा होने के कारण आरोपी अक्षय छोटू को एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां एसडीएम ने आरोपी अक्षय को जेल भेज दिया है. आरोपी बजरंगदल का कार्यकर्ता बताया जा रहा है.