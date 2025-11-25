हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़: जिस थाने में तैनात थे 'दरोगा जी' उसी में होना पड़ा बंद! जानें क्या है पूरा मामला

आजमगढ़: जिस थाने में तैनात थे 'दरोगा जी' उसी में होना पड़ा बंद! जानें क्या है पूरा मामला

Azamgarh News: आकाश चौहान ने शिकायत की थी, विवेचना कर रहे सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने व चार्जशीट दाखिल करने तथा जल्दी कार्रवाई करने के एवज में रिश्वत मांगी थी.

By : खुर्रम नोमानी | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Nov 2025 01:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की देवगांव कोतवाली में तैनात दरोगा लाल बहादुर प्रसाद को मुदकमे में नाम निकालने के लिए पांच हजार की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़ित ने एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच में दोषी पाए जाने के बाद दरोगा को निलंबित कर जेल भेज दिया गया. इस कार्रवाई से पूरे महकमे हड़कम्प मच गया है.

एसपी ने हिदायत दी कि विभाग में भ्रष्टाचार बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मामले में हैरानी इस बात की थी आरोपी दरोगा जिस थाने में तैनात थे वहीं उनकी गिरफ्तारी हो गयी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी वादी आकाश चौहान ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी, कि उनके मुकदमें की विवेचना कर रहे सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने व चार्जशीट दाखिल करने तथा जल्दी कार्रवाई करने के एवज में उनसे लगातार 5 हजार रुपये की अवैध राशि की मांग की गई. वादी के अनुसार शिकायत में अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति द्वारा अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें चोटें आईं.

घटना के संबंध में थाना देवगांव पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया. जिसकी विवेचना सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद द्वारा की जा रही थी. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ, अनिल कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया और क्षेत्राधिकारी लालगंज को निष्पक्ष जांच सौंपी.

जांच में मिला दोषी

जांच में सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तथा रिश्वत मांगने की शिकायत पूरी तरह सत्य पाई गई. इसके बाद सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध थाना देवगांव में मुकदमा संख्या 441/2025 धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया. आरोपी सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जेल भेजा गया.

इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि विवेचना में कार्रवाई करने के लिए सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर द्वारा 5000 की रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत वादी द्वारा की गई.  जिसकी जांच सीओ लालगंज द्वारा कराई गई. जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है. 

और पढ़ें
Published at : 25 Nov 2025 01:59 PM (IST)
Tags :
Azamgarh News UP NEWS Bribe News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani
Actor Dharmendra Passes Away: सुरैया से दिल्लगी ने बनाया हीरो | Sunny Deol | Bobby Deol
Sir Controversy: अवैध बांग्लादेशियों के पास 'डुअल सिटीजनशिप'! | Bengal SIR | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: BLO को बलि का बकरा क्यों बना रहे SIR? | Bengal SIR | SIR Controversy | UP SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
'आज से नए युग का शुभारंभ हुआ', राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ
इंडिया
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
बाकी सब कॉपीकैट मुकदमे... कृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद में एक हिंदू पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दूसरा, जानें क्या है पूरा मामला
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
बॉलीवुड
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
क्या पलाश मुच्छल ने दिया स्मृति मंधाना को धोखा? चीटिंग चैट हुई सोशल मीडिया पर वायरल!
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
मक्खन की तरह पिघल जाएगी गोलू-मोलू से पेट में जमी चर्बी, रोज सुबह उठकर पिएं सौंफ का पानी
यूटिलिटी
जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका
जन्म प्रमाणपत्र से जोड़ा जाएगा आधार कार्ड, जान लीजिए तरीका
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget