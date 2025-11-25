आजमगढ़: जिस थाने में तैनात थे 'दरोगा जी' उसी में होना पड़ा बंद! जानें क्या है पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद की देवगांव कोतवाली में तैनात दरोगा लाल बहादुर प्रसाद को मुदकमे में नाम निकालने के लिए पांच हजार की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़ित ने एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच में दोषी पाए जाने के बाद दरोगा को निलंबित कर जेल भेज दिया गया. इस कार्रवाई से पूरे महकमे हड़कम्प मच गया है.

एसपी ने हिदायत दी कि विभाग में भ्रष्टाचार बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मामले में हैरानी इस बात की थी आरोपी दरोगा जिस थाने में तैनात थे वहीं उनकी गिरफ्तारी हो गयी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक देवगांव कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर निवासी वादी आकाश चौहान ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी, कि उनके मुकदमें की विवेचना कर रहे सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने व चार्जशीट दाखिल करने तथा जल्दी कार्रवाई करने के एवज में उनसे लगातार 5 हजार रुपये की अवैध राशि की मांग की गई. वादी के अनुसार शिकायत में अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान सोनू प्रजापति द्वारा अपने साथियों के साथ पुरानी रंजिश के चलते उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें चोटें आईं.

घटना के संबंध में थाना देवगांव पर 3 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया. जिसकी विवेचना सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद द्वारा की जा रही थी. इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ, अनिल कुमार ने तत्काल संज्ञान लिया और क्षेत्राधिकारी लालगंज को निष्पक्ष जांच सौंपी.

जांच में मिला दोषी

जांच में सब-इंस्पेक्टर लालबहादुर प्रसाद प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए तथा रिश्वत मांगने की शिकायत पूरी तरह सत्य पाई गई. इसके बाद सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध थाना देवगांव में मुकदमा संख्या 441/2025 धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया. आरोपी सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जेल भेजा गया.

इस मामले पर एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि विवेचना में कार्रवाई करने के लिए सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर द्वारा 5000 की रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत वादी द्वारा की गई. जिसकी जांच सीओ लालगंज द्वारा कराई गई. जांच में आरोप सत्य पाए जाने पर सब इंस्पेक्टर लाल बहादुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है.