अयोध्या स्थित राम मंदिर के ऊपर बड़े ध्वजारोहण समारोह की तैयारियों के चलते सोमवार शाम से राम मंदिर में राम लला के दर्शन भक्तों के लिए बंद रहेंगे. 25 नवंबर को होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. मंदिर के अधिकारियों ने भक्तों को सलाह दी है कि वे अपने आने का प्लान उसी हिसाब से बनाएं, क्योंकि समारोह पूरा होने तक मंदिर बंद रहेगा.

अयोध्या में मंगलवार को होने वाले ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए सड़कों को लाइट और बैनर से सजाया जा रहा है. शहर के खास पॉइंट्स पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. मंदिर परिसर के आसपास का स्पिरिचुअल माहौल जश्न की गहरी भावना दिखाता है.

राम मंदिर बनने से हुए बड़े बदलाव

बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले फूल-माला बेचने वाले नरेश कुमार ने कहा कि मंदिर बनने से उनकी रोजी-रोटी पूरी तरह बदल गई. उन्होंने कहा कि जब से राम मंदिर बना है, 99 प्रतिशत बदलाव आया है. हमारी बिक्री बहुत बढ़ गई है. हर दिन हम 2-3 क्विंटल माला बेचते हैं. मैं अब हर महीने लगभग 50,000-60,000 रुपए कमाता हूं.

उन्होंने कहा कि मंदिर के बनने से मिली स्थिरता की वजह से उनका परिवार अयोध्या में बस गया है. अगर पीएम मोदी ने यह मुमकिन नहीं किया होता, तो हम आज यहां नहीं होते.

अयोध्या में 35 साल से काम कर रहे एक और फूल बेचने वाले संजय ने भी यही बात कही. उन्होंने कहा कि अयोध्या पूरी तरह बदल गई है. यहां का विकास बेमिसाल है. उन्होंने तीर्थयात्रियों के लगातार आने-जाने को लोकल व्यापारियों के लिए एक आशीर्वाद बताया.

आध्यात्मिक गुरुओं ने दिया कार्यक्रम पर जोर

आध्यात्मिक गुरुओं ने भी इस कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया है. तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य जी महाराज ने कहा कि इस समारोह का सभ्यता के लिए बहुत महत्व है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी युगपुरुष हैं. उन्होंने न सिर्फ अयोध्या की खूबसूरती बढ़ाई है, बल्कि उसे त्रेता युग जैसा रूप दिया है. आज जो लोग आते हैं, वे बदलाव को साफ महसूस कर सकते हैं. वेदों और पुराणों में जिस तरह अयोध्या धाम का वर्णन किया गया है, वह फिर से हकीकत बन रहा है.

जैसे-जैसे अयोध्या 25 नवंबर का इंतजार कर रहा है, मंदिरों का शहर सचमुच और सांकेतिक रूप से रोशन है, जो ऐतिहासिक राम मंदिर के आस-पास के सांस्कृतिक पुनरुत्थान और आर्थिक तरक्की को दिखाता है.

