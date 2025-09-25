आजमगढ़ में 7 साल के बच्चे का बोरे में शव मिलने से हड़कंप, परिजनों का पड़ोसियों पर हत्या का आरोप

आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हाइडिल चौराहे से थोड़ी दूर पर ही 7 वर्षीय बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि सिधारी के पठान टोली निवासी मुकर्रम अली का पुत्र शाज़ेब अली एक दिन पूर्व से लापता था, जिसके बाद बच्चे की गुमशुदगी की सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई और पुलिस को भी सूचना दी गई थी.

वहीं परिजन भी बच्चे की खोजबीन में लगे हुए थे. इसी दौरान गुरुवार को सुबह शाज़ेब की लाश मिलने से सनसनी मच गई. भीड़ वाले इलाके के करीब लाश मिलने से लोगों का हुजूम जुट गया. दुकान खुलने के समय जानकारी होने पर और भी ज्यादा भीड़ हो गई.

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना के बाद मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार व एएसपी ग्रामीण चिराग जैन के नेतृत्व में भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई. वहीं इस मामले में परिजनों से जानकारी जुटाई जा रही थी. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है.

इस संबंध में एसपी अनिल कुमार ने बताया कि कल सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोली मोहल्ले में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का इसका नाम शाज़ेब है वह कहीं गुम हो गया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. परिजनों ने बताया कि आज सुबह 7 बजे एक अज्ञात नंबर से फिरौती के लिए कॉल आई थी.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

वहीं इस मामले में पुलिस सर्विलांस टीम की भी मदद ली जा रही थी. इस बीच सुबह 11 बजे यह सूचना प्राप्त हुई की घर के पास से बच्चे का शव मिला है. इस सूचना पर पुलिस और पीएसी की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है.

जहां से बच्चे का शव मिला था उसके बगल के छत में खून के निशान मिले हैं, जिसका फॉरेंसिक टीम/फील्ड यूनिट द्वारा परीक्षण किया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं सभी आरोपी फिलहाल फरार हैं. मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थाने की फोर्स और पीएसी तैनात की गई है. इस घटना को व्यावसायिक प्रतिद्वंता से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप

बच्चे की मां जैस्मीन खातून ने पड़ोसी संदीप निगम और उसके भाई शैलेंद्र कुमार निगम पर बच्चे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. बच्चा पड़ोसियों के पास ही छोड़ा गया था बच्चा एक दिन पूर्व से लापता था जिसकी सूचना थाने पर दी गई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की.

बच्चे की मां ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है उनका कहना है कि अगर पुलिस सक्रिय रहती तो उनके बच्चे की जान बच सकती थी. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कारवाई की मांग की है.