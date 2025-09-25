गोंडा में चोरी की अफवाहों के बीच परिवार ने रची फर्जी लूट की साजिश, पुलिस ने किया पर्दाफाश

उत्तर प्रदेश के गोंडा में लगभग 15 दिनों से चोरी की अफवाह को लेकर निर्दोष लोगों की पिटाई हो रही है.चोरी की अफवाह के आड़ में लोग खुद अपने घरों में चोरी और लूट की साजिश रच कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं गोंडा के खरगूपुर थाना क्षेत्र में इसी अफवाह को लेकर एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या भी कर दी थी.

गोंडा के कई थाना क्षेत्रों में जेवरात को हड़पने के नियत से लूट और चोरी की सूचना पुलिस को दी गई है ताजा मामला गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है जहां पर 24 सितंबर के साथ चोरी और लूट की अफवाह को लेकर एक परिवार ने घर में रखें लगभग 25-26 लाख साथ ही बेशकीमती जेवरात के 70 से 80 हजार रुपए लूट की सूचना पुलिस को दी.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की थी जांच

पुलिस ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की तो लूट के रुपए और जेवरात घर के बेड के नीचे बरामद किए गए हैं. आरोपी बुधरत्न पुत्र रामकरन गौतम नि0 म0नं0 265 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा को उसके घर से ही गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से सभी सोने चांदी के आभूषण व नकदी बरामद की गई.

अब पुलिस ने वादी को ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है.. पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि जो वादी मुलजिम है उसके बहनों की शादी में गहने देने थे और उसके पिता ने उसे आरोपी वादी मुलजिम को आर्थिक सहायता नहीं की थी और बहनों की शादी में देने वाले जेवर को हड़पने के नियत से लूट की साजिश सच्ची थी.

फिलहाल पुलिस ने बीते 15 दिनों के अंदर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक फर्जी चोरी और लूट की घटना का खुलासा किया है. पुलिस अधीक्षक खुद रात्रि में सड़कों पर उतरकर गश्त कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे कि आपको अफवाहों पर ध्यान ना दें साथ ही साथ गांव में गांव सुरक्षा समिति बनाकर लोग पहरा भी दे रहे हैं, लेकिन लोग फर्जी चोरी की अफवाह को लेकर खुद ही अपने घर में चोरी और लूट की साजिश रच रहे हैं.

पूरे मामले पर एक नजर

बीते दिनों 24 सितंबर को वादी बुधरत्न पुत्र रामकरन गौतम आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि लगभग सायं 7:30 बजे मेरी पत्नी अपने घर के प्रथम तल स्थित किचन में कार्य कर रही थी. इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति अचानक घर में घुस आए, मेरी पत्नी के चेहरे पर स्प्रे मारकर लात-घूँसों से मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई.

बेहोशी की हालत में अभियुक्तगण घर में रखे सोने-चाँदी के जेवरात ( 02 अदद सोने के हार, 5 अदद चैन, 8 अदद चूड़ी, 7 अदद अंगूठी, कान के झुमके व 07 अदद टप्स, 08 जोड़ी चांदी की पायल, 05 जोड़ी बिछिया) व नकदी 70-80 हजार रूपये लूटकर फरार हो गए. वादी की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया.

इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया तथा फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करवायी गयी. पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा घटना घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस सहित 05 पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे.

पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया?

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त बुधरत्न द्वारा बताया गया कि उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है तथा दो बहनें लखनऊ में रहती हैं, अभियुक्त की मां का निधन दिसम्बर 2024 में हो गया था और वर्तमान में वह अपनी पत्नी और पिता के साथ आवास विकास कालोनी, गोण्डा में रहता है, उसके पिता जिला अस्पताल गोण्डा से सेवानिवृत्त हैं और किसी भी आर्थिक कार्य में उसकी मदद नहीं करते हैं.

अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसकी मां ने उसकी बहनों की शादी के लिए सोने-चांदी के जेवरात बनवाए थे और अब दोनों अविवाहित बहनों की उम्र विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन वह इन जेवरात को अपनी बहनों की शादी में देने की जिम्मेदारी से बचना चाहता था, इसलिए क्षेत्र में फैली चोरी की अफवाहों का सहारा लेकर उसने घर में रखे आभूषणों व नकदी को सुरक्षित करने तथा बहनों को गहने न देने के उद्देश्य से अपनी पत्नी को साथ मिलकर लूट की झूठी घटना गढ़ी.