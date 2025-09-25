हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में चोरी की अफवाहों के बीच परिवार ने रची फर्जी लूट की साजिश, पुलिस ने किया पर्दाफाश

गोंडा में चोरी की अफवाहों के बीच परिवार ने रची फर्जी लूट की साजिश, पुलिस ने किया पर्दाफाश

Gonda News: गोंडा में फर्जी लूट और चोरी के अफवाह को लेकर 15 दिनों से लोग परेशान हैं. एक परिवार द्वारा झूठी चोरी की सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वादी मुलजिम को गिरफ्तार किया है.

By : कृष्णा कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 25 Sep 2025 04:21 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोंडा में लगभग 15 दिनों से चोरी की अफवाह को लेकर निर्दोष लोगों की पिटाई हो रही है.चोरी की अफवाह के आड़ में लोग खुद अपने घरों में चोरी और लूट की साजिश रच कर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं गोंडा के खरगूपुर थाना क्षेत्र में इसी अफवाह को लेकर एक पुत्र ने अपने पिता की हत्या भी कर दी थी.

गोंडा के कई थाना क्षेत्रों में जेवरात को हड़पने के नियत से लूट और चोरी की सूचना पुलिस को दी गई है ताजा मामला गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी का है जहां पर 24 सितंबर के साथ चोरी और लूट की अफवाह को लेकर एक परिवार ने घर में रखें लगभग 25-26 लाख साथ ही बेशकीमती जेवरात के 70 से 80 हजार रुपए लूट की सूचना पुलिस को दी. 

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की थी जांच 

पुलिस ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की तो लूट के रुपए और जेवरात घर के बेड के नीचे बरामद किए गए हैं. आरोपी बुधरत्न पुत्र रामकरन गौतम नि0 म0नं0 265 आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा को उसके घर से ही गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से सभी सोने चांदी के आभूषण व नकदी बरामद की गई.

अब पुलिस ने वादी को ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिया है.. पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि जो वादी मुलजिम है उसके बहनों की शादी में गहने देने थे और उसके पिता ने उसे आरोपी वादी मुलजिम को आर्थिक सहायता नहीं की थी और  बहनों की शादी में देने वाले जेवर को हड़पने के नियत से लूट की साजिश सच्ची थी. 

फिलहाल पुलिस ने बीते 15 दिनों के अंदर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक फर्जी चोरी और लूट की घटना का खुलासा किया है. पुलिस अधीक्षक खुद रात्रि में सड़कों पर उतरकर गश्त कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे कि आपको अफवाहों पर ध्यान ना दें साथ ही साथ गांव में गांव सुरक्षा समिति बनाकर लोग पहरा भी दे रहे हैं, लेकिन लोग फर्जी चोरी की अफवाह को लेकर खुद ही अपने घर में चोरी और लूट की साजिश रच रहे हैं. 

पूरे मामले पर एक नजर

बीते दिनों 24 सितंबर को वादी बुधरत्न पुत्र रामकरन गौतम आवास विकास कालोनी थाना कोतवाली नगर जिला गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि लगभग सायं 7:30 बजे मेरी पत्नी अपने घर के प्रथम तल स्थित किचन में कार्य कर रही थी. इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति अचानक घर में घुस आए, मेरी पत्नी के चेहरे पर स्प्रे मारकर लात-घूँसों से मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई. 

बेहोशी की हालत में अभियुक्तगण घर में रखे सोने-चाँदी के जेवरात ( 02 अदद सोने के हार, 5 अदद चैन, 8 अदद चूड़ी, 7 अदद अंगूठी, कान के झुमके व 07 अदद टप्स, 08 जोड़ी चांदी की पायल, 05 जोड़ी बिछिया) व नकदी 70-80 हजार रूपये लूटकर फरार हो गए. वादी की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया.

 इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारीगण मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया तथा फील्ड यूनिट टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करवायी गयी. पुलिस अधीक्षक गोण्डा विनीत जायसवाल द्वारा घटना घटना के शीघ्र एवं सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस सहित 05 पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे.

पूछताछ में आरोपी ने क्या बताया?

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त बुधरत्न द्वारा बताया गया कि उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है तथा दो बहनें लखनऊ में रहती हैं, अभियुक्त की मां का निधन दिसम्बर 2024 में हो गया था और वर्तमान में वह अपनी पत्नी और पिता के साथ आवास विकास कालोनी, गोण्डा में रहता है, उसके पिता जिला अस्पताल गोण्डा से सेवानिवृत्त हैं और किसी भी आर्थिक कार्य में उसकी मदद नहीं करते हैं. 

अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसकी मां ने उसकी बहनों की शादी के लिए सोने-चांदी के जेवरात बनवाए थे और अब दोनों अविवाहित बहनों की उम्र विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन वह इन जेवरात को अपनी बहनों की शादी में देने की जिम्मेदारी से बचना चाहता था, इसलिए क्षेत्र में फैली चोरी की अफवाहों का सहारा लेकर उसने घर में रखे आभूषणों व नकदी को सुरक्षित करने तथा बहनों को गहने न देने के उद्देश्य से अपनी पत्नी को साथ मिलकर लूट की झूठी घटना गढ़ी.

और पढ़ें
Published at : 25 Sep 2025 04:21 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS UP Police CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हमें इस समय भारत के साथ दिक्कत है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत के साथ दिक्कत है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

8th Pay Commission का Jackpot किन Sectors में लगेगा पैसा?| Paisa Live
Social Media Unrest: Gandhinagar के Bhiyal में Navratri पर हिंसा, 50 उपद्रवी हिरासत में
UP International Trade Show: PM Modi ने किया उद्घाटन, 5000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
PAK खिलाड़ियों की भड़काऊ हरकतों पर BCCI सख्त, ICC से शिकायत | Breaking
Repo Rate में कटौती संभव! दिवाली से पहले आएगी राहत| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हमें इस समय भारत के साथ दिक्कत है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
'हमें इस समय भारत के साथ दिक्कत है, क्योंकि...', पाकिस्‍तान की भाषा बोल रहे मोहम्मद यूनुस, नॉर्थ ईस्‍ट पर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी भी जेल से आएंगे बाहर, सपा नेता को हाईकोर्ट से मिली जमानत
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
दिल्ली NCR
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
यूटिलिटी
Haryana Lado Lakshmi Yojana: परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget