आजमगढ़ में सामूहिक विवाह समारोह, 534 जोड़ों ने लिए सात फेरे

उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया. इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं उन जोड़ों की बड़ी संख्या में विवाह कराया गया.

जनपद में कुल 580 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 576 हिंदू तथा 4 मुस्लिम जोड़े शामिल होने थे. हालांकि आज इस कार्यक्रम में 536 जोड़े उपस्थित रहे, जिसमें 534 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिये एवं 2 मुस्लिम जोड़ों का निकाह सम्पन्न हुआ, वहीं इन लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया.

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प्रति जोड़े पर एक लाख का खर्चा

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए प्रति जोड़ो पर एक लाख रुपये खर्च किये जा रहे हैं, जिसमें विवाहोपरान्त कन्या के खाते में 64 हजार रुपये आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जाती है. इस सामूहिक विवाह में प्रति जोड़ों को 21 हजार रुपये का सामान जिसमें 5 साड़ी का सेट, चुनरी, दूल्हे को पैन्ट-शर्ट का कपड़ा, गमछा, दीवाल घड़ी, प्रेसर कुकर, कढ़ाई, 8 किलो स्टेनलेस स्टील का डिनर सेट, ट्रॉली बैग, सीलिग फैन, प्रेस, दो गद्दे, डबल बेड की चादर, 10 ग्राम बिछिया समेत अन्य सामान सम्मलित हैं. जबकि इस कार्यक्रम में आयोजन के दौरान 15000 रुपये खाने-पीने, टेन्ट एवं अन्य व्यवस्थाओं के आयोजन में व्यय किये जाते हैं.

बताया गया की जनपद के 11 विकास खण्डों एवं 8 नगरीय क्षेत्रों से पात्र लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे. ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत महराजगंज, हरैया, बिलरियागंज, अजमतगढ़, कोयलसा, अतरौलिया, सठियांव, जहानागंज, पल्हनी, रानी की सराय एवं मोहम्मदपुर विकास खण्डों के लाभार्थी शामिल हुए. नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अतरौलिया, बिलरियागंज, बूढ़नपुर, महराजगंज, आजमगढ़, अजमतगढ़ एवं जीयनपुर से आवेदन प्राप्त हुए थे.

580 जोड़ों का था लक्ष्य

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 580 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 536 जोड़े उपस्थित हुए जिनका विवाह संपन्न कराया गया. इस सामूहिक विवाह के दौरान मुस्लिम विवाह रीति रिवाज व हिंदू विवाह विधि-विधान से साथ कार्यक्रम स्थल पर मांगलिक गायन भी प्रस्तुत किये गये. जहां कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने नवविवाहित वर-वधू को आशीर्वाद दिया और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की.

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आगामी 16 अक्टूबर को भी इसी तरह भव्य रूप से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में विवाह संपन्न कराया जायेगा.

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