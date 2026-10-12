रामपुर: कारोबारी की हत्या का खुलासा, मां की दूसरी शादी से नाराज बेटे ने रची साजिश

उत्तर प्रदेश के रामपुर में दिनदहाड़े कारोबारी नवजोत की गोली मारकर हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जिस कारोबारी की दुकान पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी, उस हत्याकांड के पीछे पारिवारिक रिश्तों में पनपी नाराजगी सामने आई है.

पुलिस के मुताबिक, कारोबारी की हत्या की साजिश उनकी पत्नी के बेटे ने अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर रची थी. बताया जा रहा है कि मां की दूसरी शादी से नाराज बेटा न्यूजीलैंड से रामपुर आया और फिर अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

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दुकान पर बैठे कारोबारी पर बरसाई थीं ताबड़तोड़ गोलियां

मामला रामपुर के थाना मिलक खानम क्षेत्र का है. 10 अक्टूबर को कारोबारी नवजोत अपनी दुकान पर बैठे हुए थे. इसी दौरान हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. अचानक हुई इस वारदात से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गोलियां लगने से कारोबारी की मौत हो गई और घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने पुलिस की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए थे. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की और आसपास लगे.

प्रेम विवाह से नाराजगी,रिश्तों में पनपी रंजिश

पुलिस की जांच में हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, कारोबारी नवजोत ने अपने से अधिक उम्र की एक महिला से प्रेम विवाह किया था. महिला के पहले पति की मौत हो चुकी थी और पहले पति से हुए उसके बेटे न्यूजीलैंड में रहते थे.

पुलिस के मुताबिक, महिला के एक बेटे को मां की दूसरी शादी मंजूर नहीं थी. इसी नाराजगी के चलते उसने कारोबारी नवजोत को निशाना बनाने की साजिश रची. आरोप है कि वह न्यूजीलैंड से भारत आया और अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर कारोबारी की हत्या कर दी.

हालांकि, हत्या की साजिश कब और कैसे तैयार की गई, आरोपियों ने वारदात को किस तरह अंजाम दिया और इसमें अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर पुलिस की जांच महत्वपूर्ण होगी.

सीसीटीवी फुटेज से खुलासे तक पहुंची पुलिस

कारोबारी की हत्या के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली. पुलिस ने मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में कारोबारी की पत्नी का बेटा और उसका फुफेरा भाई शामिल हैं. दोनों से पूछताछ कर वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.

इस हत्याकांड के खुलासे के बाद मामला और भी चर्चा में आ गया है, क्योंकि पुलिस के अनुसार, कारोबारी की हत्या के पीछे किसी बाहरी रंजिश के बजाय परिवार से जुड़ा विवाद वजह बना.

मां की दूसरी शादी की नाराजगी में खूनी अंजाम

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है कि जिस कारोबारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, उस वारदात के पीछे उसकी पत्नी के बेटे की नाराजगी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, मां की दूसरी शादी को लेकर नाराज बेटे ने अपने फुफेरे भाई के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और कारोबारी को मौत के घाट उतार दिया.

फिलहाल, पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है. मामले में हत्या की साजिश, वारदात में इस्तेमाल हथियार और अन्य संभावित पहलुओं की जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रामपुर से इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे ने एक बार फिर रिश्तों में पैदा हुई रंजिश के खतरनाक अंजाम को सामने ला दिया है.

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