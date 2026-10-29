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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसाइक्लोन अर्नब का असर, पूर्वी यूपी में आज भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

साइक्लोन अर्नब का असर, पूर्वी यूपी में आज भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट

चक्रवात अर्नब के असर से 29 और 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही तेज हवाओं के चलने का अनुमान है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 29 Oct 2026 07:43 AM (IST)
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बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन अर्नब की वजह से उत्तर प्रदेश के मौसम में भी बदलाव आया है. चक्रवात अर्नब के असर से 29 और 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. आईएमडी लखनऊ ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों भारी से भारी बारिश, आंधी-तूफान और वज्रपात की चेतावनी जारी की है. वहीं पश्चिमी यूपी के इलाकों में भी तूफान, बिजली और तेज हवाओं के चलने का अलर्ट है.

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके आसपास के जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी है. इसका असर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगा.

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पूर्वी यूपी के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान

इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी 29 अक्टूबर को वर्षा/ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की बहुत अधिक संभावना है. इसके साथ ही पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ 40-50KM प्रति घंटे की रफ्तार हवाओं के चलने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होंने की संभावनाएं हैं.

पश्चिमी यूपी के इलाकों में भी दिखेगा अर्नब का असर

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर दिनांक 29 अक्टूबर को वर्षा/गरज-चमक के साथ बौछारे पड़ने की बहुत संभावनाएं हैं. इसके साथ ही कहीं-कहीं मेघगर्जन/वज्रपात के साथ 50KM प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है.

बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन अर्नब का देश के कई राज्यों में देखने को मिला है. वहीं, दूसरी तरफ चक्रवात की वजह से मौसम हुए बदलाव ने लोगों को ठंड का एहसास भी कराया है. यूपी के बहराइच और बरेली में तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. जबकि, फुर्सतगंज में 28.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:43 AM (IST)
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