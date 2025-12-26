आजमगढ़: पेड़ से लटका मिला युवक का शव, सुसाइड नोट में पुलिस को ठहराया जिम्मेदार, जांच शुरू

आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन नंदना गांव के समीप लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे एक युवक का शव बुधवार सुबह एक पेड़ से रस्सी के सहारे लटकता मिला. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 पुलिस को दी. मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अतरौलिया देवेंद्र नाथ दुबे ने शव को कब्जे में लेकर वैधानिक प्रक्रिया शुरू कराई. फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया.

जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान सौरभ गौड़ (20 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय कैलाश, निवासी ग्राम खरवईया, जनपद अंबेडकर नगर के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि सौरभ अंबेडकर नगर के थाना राजेसुल्तानपुर क्षेत्र की छात्रा स्नेहा की हत्या के मामले में नामजद आरोपी था. थाना जहांगीरगंज थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह एवं क्षेत्राधिकारी आलापुर प्रदीप सिंह चंदेल भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया.

सौरभ और स्नेहा में एक वर्ष से था प्रेम संबंध

बताया गया कि सौरभ और छात्रा स्नेहा के बीच पिछले करीब एक वर्ष से प्रेम संबंध थे. एक वर्ष पूर्व सौरभ छात्रा के घर गया था, जहां परिजनों ने उसे पकड़ लिया था और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था. इस मामले में वह जेल गया था और नवंबर माह में जमानत पर छूटकर बाहर आया था.

छात्रा के परिजनों ने सौरभ के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा

यह भी बताया गया कि 2 दिसंबर को छात्रा स्नेहा घर से लापता हो गई थी, जिसके बाद 4 दिसंबर को परिजनों ने राजेसुल्तानपुर थाने में सौरभ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. 20 दिसंबर को स्नेहा का शव घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ था. इसके बाद पुलिस ने सौरभ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी.

सुसाइड में सौरभ ने खुद को बताया निर्दोष

मृतक सौरभ की पैंट पर लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए लिखा है— "मैं बेकसूर हूं, मैंने स्नेहा को नहीं मारा. प्लीज उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाइए. मेरे मरने का कारण स्नेहा के घर वाले और राजेसुल्तानपुर का दरोगा ठाकुर ."

मामले पर एसपी ग्रामीण ने क्या कहा?

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ चिराग जैन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. युवक के पास एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है और मामला दो जनपदों के बीच का है ऐसे में आजमगढ़ पुलिस अंबेडकर नगर पुलिस के भी संपर्क में है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसे आधार पर कार्रवाई की जाएगी.