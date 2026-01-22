हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMC Mayor Election 2026 Live: बीएमसी में आरक्षण की लॉटरी जारी, उद्धव को झटका, लातूर, ठाणे, वसई विरार में क्या हुआ?

BMC Mayor Election 2026 Live: बीएमसी में आरक्षण की लॉटरी जारी, उद्धव को झटका, लातूर, ठाणे, वसई विरार में क्या हुआ?

Mumbai BMC Mayor Election 2026 Reservation Lottery Live: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत 29 महानगर पालिकाओं के आरक्षण जारी हो गए हैं. कल्याण डोंबिवली,बीएमसी , लातूर में बड़ा ट्विस्ट आय़ा है.

By : राहुल सांकृत्यायन  | Updated at : 22 Jan 2026 12:15 PM (IST)

LIVE

Key Events
BMC Mayor Election 2026 Live Updates Mumbai Mayor Lottary Today Eknath Shinde Devendra Fadnavis BJP Shiv Sena BMC Mayor Election 2026 Live: बीएमसी में आरक्षण की लॉटरी जारी, उद्धव को झटका, लातूर, ठाणे, वसई विरार में क्या हुआ?
BMC Mayor Election 2026 Live Updates
Source : एबीपी लाइव

Background

BMC समेत 29 महानगर पालिकाओं में  मेयर पद के लिए आज सर्कुलर तरीके से रिजर्वेशन निकाला जाएगा. बीएमसी की बात करें तो पिछली बार इस पद के लिए शेड्यूल्ड कास्ट की महिला और ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन किया गया था. इसलिए, पॉलिटिकल पार्टियां इस बात का हिसाब-किताब तैयार कर रही हैं कि किस रिजर्वेशन के लिए पार्टी-वाइज कितने पार्षद जीते हैं. रिजर्वेशन तय होने के बाद, मेयर पद के लिए किसे मौका दिया जा सकता है, इस बारे में हलचल तेज हो जाएगी. उससे पहले, एक अहम जानकारी सामने आई है.

खबर है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 में जीतने वाली BJP-शिवसेना शिंदे पार्टियों के बीच म्युनिसिपैलिटी में अहम पदों को लेकर फाइनल बातचीत लगभग फाइनल हो गई है. शिवसेना, BJP से मेयर या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद मांग रही है. वहीं, शिवसेना अहम कमेटियों में से रिफॉर्म या एजुकेशन कमेटियों की मांग कर रही है. इस बीच, अगर इस बातचीत में मुंबई में BJP का कोई कैंडिडेट मेयर चुना जाता है, तो इस बात की संभावना है कि शिंदे की शिवसेना को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद दिया जाएगा. पता चला है कि BJP रिफॉर्म कमेटी, BEST और हेल्थ कमेटी अपने पास रखेगी. बदले में, जानकारी सामने आ रही है कि शिवसेना को एजुकेशन, लीगल, मार्केट और गार्डन कमेटी दी जाएंगी. (BJP-Shivsena Shinde)

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की होगी मुलाकात  
राज्य में स्थिर सरकार को देखते हुए, BJP इस बात का ध्यान रख रही है कि शिवसेना को नगर पालिका में सम्मानजनक पद देकर गठबंधन में कोई कसर न रह जाए. दिल्ली में BJP शिवसेना नेताओं के बीच मीटिंग के बाद, जल्द ही मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच फाइनल मीटिंग होगी. सूत्रों से पता चला है कि इस मीटिंग में मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे और उल्हासनगर समेत 4 नगर पालिकाओं पर चर्चा होगी.

12:15 PM (IST)  •  22 Jan 2026

BMC Mayor Election 2026 Live: मेयर पद के लिए कैसे आसान हुई महायुति की राह?

मुंबई में महापौर पद का सस्पेंस खत्म हो गया है और महायुति की राह आसान हो गई है. नए नियम के अनुसार किसी भी आरक्षण केटेगरी के लिए कम से कम तीन सदस्य होना अनिवार्य है, वरना आरक्षण लागू नहीं होगा. चूँकि मुंबई में ST केटेगरी के सिर्फ दो ही सदस्य हैं, इसलिए बीएमसी में ST आरक्षण लागू नहीं होगा. इसके अलावा, लॉटरी में जिस भी केटेगरी का आरक्षण निकलेगा, उसका सदस्य बीजेपी और महायुति के पास मौजूद है.

12:12 PM (IST)  •  22 Jan 2026

BMC Mayor Election 2026 Live: ठाणे, जालना, लातूर में किसकी लगी लॉटरी?

मुंबई में मेयर आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो रही है. इस लॉटरी के तहत कल्याण डोंबिवली में मेयर पद ST (अनुसूचित जनजाति) के लिए, ठाणे में SC (अनुसूचित जाति) के लिए, जबकि जालना और लातूर में SC (अनुसूचित जाति) महिला के लिए आरक्षित है.

New Update
