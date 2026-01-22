BMC समेत 29 महानगर पालिकाओं में मेयर पद के लिए आज सर्कुलर तरीके से रिजर्वेशन निकाला जाएगा. बीएमसी की बात करें तो पिछली बार इस पद के लिए शेड्यूल्ड कास्ट की महिला और ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन किया गया था. इसलिए, पॉलिटिकल पार्टियां इस बात का हिसाब-किताब तैयार कर रही हैं कि किस रिजर्वेशन के लिए पार्टी-वाइज कितने पार्षद जीते हैं. रिजर्वेशन तय होने के बाद, मेयर पद के लिए किसे मौका दिया जा सकता है, इस बारे में हलचल तेज हो जाएगी. उससे पहले, एक अहम जानकारी सामने आई है.

खबर है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन 2026 में जीतने वाली BJP-शिवसेना शिंदे पार्टियों के बीच म्युनिसिपैलिटी में अहम पदों को लेकर फाइनल बातचीत लगभग फाइनल हो गई है. शिवसेना, BJP से मेयर या स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद मांग रही है. वहीं, शिवसेना अहम कमेटियों में से रिफॉर्म या एजुकेशन कमेटियों की मांग कर रही है. इस बीच, अगर इस बातचीत में मुंबई में BJP का कोई कैंडिडेट मेयर चुना जाता है, तो इस बात की संभावना है कि शिंदे की शिवसेना को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद दिया जाएगा. पता चला है कि BJP रिफॉर्म कमेटी, BEST और हेल्थ कमेटी अपने पास रखेगी. बदले में, जानकारी सामने आ रही है कि शिवसेना को एजुकेशन, लीगल, मार्केट और गार्डन कमेटी दी जाएंगी. (BJP-Shivsena Shinde)

देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की होगी मुलाकात

राज्य में स्थिर सरकार को देखते हुए, BJP इस बात का ध्यान रख रही है कि शिवसेना को नगर पालिका में सम्मानजनक पद देकर गठबंधन में कोई कसर न रह जाए. दिल्ली में BJP शिवसेना नेताओं के बीच मीटिंग के बाद, जल्द ही मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच फाइनल मीटिंग होगी. सूत्रों से पता चला है कि इस मीटिंग में मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे और उल्हासनगर समेत 4 नगर पालिकाओं पर चर्चा होगी.