आजमगढ़: सड़क हादसे में घायल ICG जवान ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर

आजमगढ़ जिले के मेघई खास निवासी भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) जवान धनंजय सिंह ने इलाज के दौरान दुनिया को अलविदा कह दिया, तिरंगे में लिपटे आईसीजी जवान का पार्थिव शरीर सोमवार को जब गांव पहुंचा तो सन्नाटा पसर गया और घर पर कोहराम मच गया. परिवार के सदस्यों का रो-रो कल बुरा हाल हो रहा था.

भारतीय तटरक्षक के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया. भारत माता की जयकारे के बीच शव यात्रा निकाली गई. सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोगों ने जवान को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. देर शाम दोहरीघाट स्थित श्मशान घाट पर उनके छोटे पुत्र ने मुखाग्नि दी.

केरल के कोच्चिपुर में थे तैनात

जानकारी के अनुसार, जीयनपुर कोतवाली के मेघई खास निवासी धनंजय सिंह सन 2000 में भारतीय तटरक्षक बल में गोवा में भर्ती हुए थे. वर्तमान समय में वह केरल प्रदेश के कोच्चिपुर में तैनात थे. पत्नी सविता सिंह और बड़ा लड़का सूर्यांश उनके साथ ही रहते थे.

सड़क हादसे घायल हुए थे धनंजय सिंह

बताया गया कि पत्नी सविता के भाई भदीला गोरखपुर निवासी विवेक की 30 नवंबर को तिलक था. धनंजय सिंह गोरखपुर जाने के लिए 26 नवंबर को अपनी पत्नी को स्कूटी से एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे. एयरपोर्ट के कुछ दूर पहले ही चार पहिया वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दिया.

इस हादसे में धनंजय सिंह और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. पहले इन लोगों को नेवी के अस्पताल में भर्ती कराया गया गंभीर स्थिति देख नेवी के लोगों ने निजी चिकित्सालय में इलाज के लिए दाखिल कर दिया. इलाज के दौरान 29 नवंबर को तटरक्षक धनंजय की मौत हो गई, जबकि पत्नी का अभी इलाज चल रहा है. पिता सुधाकर सिंह काका का पहले ही निधन हो चुका है. चार भाइयों संजय सिंह, अनुज सिंह, राजीव सिंह में धनंजय दूसरे नंबर पर थे.

पार्थिव देह गांव पहुंचते ही मचा कोहराम

सोमवार को अपराह्न भारतीय तटरक्षक के जवान का पार्थिव शरीर लेकर गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया. उनकी माता उर्मिला देवी, भाई राजीव सिंह, संजय सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पूरा गांव फफक कर रो पड़ा. भारतीय तटरक्षक के मौत की खबर सुनते ही सुबह से ही उनके घर पर सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोगों के आने का तांता लगा रहा.