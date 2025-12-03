हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आजमगढ़ बस हादसे में महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट तक जाम में फंसे रहे अखिलेश यादव, लोगों से किया यह वादा

आजमगढ़ बस हादसे में महिला की मौत के बाद हंगामा, 40 मिनट तक जाम में फंसे रहे अखिलेश यादव, लोगों से किया यह वादा

UP News: बस हादसे में महिला की मौत के बाद भीड़ ने लाश रखकर सड़क जाम कर दी, इस जाम में पूर्व सीएम अखिलेश यादव करीब 40 मिनट तक फंसे रहे. अखिलेश यादव ने एक लाख रुपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है.

By : खुर्रम नोमानी | Updated at : 03 Dec 2025 08:27 AM (IST)
आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के हरैया चट्टी पर मंगलवार को दोपहर लगभग 1 बजे परिवहन निगम के बस के चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई. घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आजमगढ़- मऊ मुख्य मार्ग पर मुबारकपुर थाना क्षेत्र के जनपद आजमगढ़ - मऊ बाडर पर हरैया चट्टी पर शव रखकर सड़क को जाम कर दिया. इस जाम में पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी करीब 40 मिनट फंसे रहे.

दरअसल, जहानागंज थाना क्षेत्र के ग्राम बस्ती निवासनी लालमुन्नी 50 वर्ष पत्नी जोखन राम मंगलवार को घर से दवा लेने के लिए हरैया चट्टी बाजार गई थी. तभी सड़क पार करने के दौरान आजमगढ़ से मऊ की तरफ जा रही रोडवेज बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई.

घटना के बाद शव रखकर प्रदर्शन

महिला की मौत के बाद जब तक लोग पहुंचते की मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली पुलिस ने शव ऑटो में लादकर मुहम्मदाबाद की तरफ ले जाने लगी थी. इससे ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और दो किलोमीटर ऑटो का पीछा करके शव को पुनः वापस हरैया चटी पर लाए और सड़क जाम कर प्रदर्शन करने लगे.

जाम में फंसे पूर्व सीएम अखिलेश यादव

इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के घर मऊ जनपद घोसी जा रहे. ग्रामीणों के जाम में पूर्व सीएम अखिलेश यादव 40 मिनट तक फंसे रहे. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिलाधिकारी आजमगढ़ रविन्द्र कुमार से फोन पर बात कर पीड़ित परिजनों मुआवजा दिलाने की बात की. साथ ही मृतका के पति जोखन राम को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद की.

वहीं, सांसद घोसी राजीव राय से कहा कि क्षेत्रीय विधायक मुबारकपुर अखिलेश पीड़ित परिजनों से मिलकर एक लाख रुपए चेक आर्थिक सहायता रूप में देंगे. इसके बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया. घटना स्थल पर जाम की समस्या की सूचना पर मौके पर प्रशासन में एसपी सीटी मधुबन सिंह सीओ सदर आस्था जयसवाल, सीओ सगड़ी के अलावा मुबारकपुर, जहानागंज, जीयनपुर, सिधारी सहित पांच थानो की पुलिस मौजूद रहीं.

Published at : 03 Dec 2025 08:27 AM (IST)
Azamgarh News Akhilesh Yadav UP News
