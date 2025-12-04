रामपुर जेल में बंद आजम खान की पत्नी-बेटे और बहन से नहीं हुई मुलाकात, अब्दुल्ला ने मिलने से किया इनकार
Azam Khan News: सपा नेता आजम खान की पत्नी, बहन और उनका बेटा अदीब उनसे मिलने रामपुर जिला कारागार पहुंचे थे लेकिन, एक घंटे बाद भी उन्हें बिना मिले वापस लौटना पड़ा.
उत्तर प्रदेश की रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान से मिलने उनकी पत्नी और परिजन पहुंचे थे लेकिन, उन्हें बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा. आजम खान की पत्नी, बहन और बड़ा बेटा अदीब उनसे मिलने पहुंचे थे लेकिन एक घंटे बाद भी उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और बेटे अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया.
सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान 17 नवंबर से रामपुर जिला कारागार में बंद है. इस बीच बुधवार को दूसरी बार आजम खान की पत्नी डॉ तंजीन फातिमा, बहन निखत अखलाक और बड़ा बेटा अदीब आजम खान उनसे मिलने रामपुर जिला जेल पहुंचे थे.
आजम और अब्दुल्ला से बिना मिले लौटे परिजन
तकरीबन एक घंटे बाद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा जेल से बाहर आईं, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उनकी आजम खान से मुलाकात नहीं हुई है. लेकिन, जब उनसे पूछा गया कि मुलाकात क्यों नहीं हुई तो उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और और आजम खान से भी मुलाकात नहीं हुई.
पत्रकारों ने जब तंजीन फातिमा से सवाल किया कि क्या आपको जेल प्रशासन ने नहीं मिलने दिया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है उधर से ही मिलने से मना कर दिया गया. बेटे अब्दुल्ला ने भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया. ऐसा क्यों हुआ, इस पर उन्होंने कहा कि इसकी वजह उन्हें मालूम नहीं है. वो कुछ नहीं बता सकती.
यूपी की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज
तंजीन फातिमा इतना कहते हुए अपने परिवार के साथ गाड़ी में बैठ गईं और वापस अपन घर को रवाना हो गई. इस घटना के बाद अब यूपी की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है. सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि आजम खान और अब्दुल्ला आज़म अपने परिजनों से नहीं मिले. इन तमाम बातों को लेकर यूपी की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.
