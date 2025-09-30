आजम खान बोले- अखिलेश यादव का रामपुर आना सम्मान की बात, जेल में नींबू के अचार से आधी रोटी खाई

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महसचिव आजम खान जबसे सीतापुर जेल से लौटकर आए हैं, तब से लगातार वे चर्चा में बने हुए हैं. अब उन्होंने अखिलेश यादव के रामपुर उनके घर आने पर बयान दिया है कि बड़े लोग आएंगे तो ये इज्जत की बात है. इसके साथ ही आजम ने खुलासा किया की वे सीतापुर जेल में नींबू के अचार से सिर्फ आधी रोटी ही खाते थे. उन्होंने जहर देने वाली अफवाहों का खंडन किया.

आजम खान दिल्ली गंगाराम अस्पताल से इलाज कराकर लौटे तो रामपुर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में ये बातें कहीं.

अखिलेश यादव का आना इज्जत की बात

23 सितम्बरको सीतापुर जेल से लौटे आजम खान से मिलने के लिए 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव के रामपुर पहुंचने की चर्चा है. इस पर आजम खान ने कहा कि अखबारों से पता चला कि अखिलेश यादव आएंगे. इस गरीब के गली वाले घर में, जहां बरसात में ढाई फीट पानी भर जाता है, किसी बड़े आदमी का आना इज्जत की बात होगी. आजम ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता अभी स्वास्थ्य सुधारना है, इसके बाद वे भविष्य की रणनीति तय करेंगे.

नींबू के अचार से खाते थे आधी रोटी

आजम खान ने सीतापुर जेल का अनुभव बताया. उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी की मौत और धीमा जहर की खबरों के बाद वे खाने-पीने में सतर्क हो गए. आजम ने कहा कि मैं दिन में एक और रात में आधी रोटी नींबू के अचार के साथ खाता था. उनके धीमा जहर वाले बयान को गलत समझा गया.

पहले सेहत सुधारने पर जोर

आजम खान ने बताया कि अब उनकी सेहत में सुधार हो रहा है. लगातार जेल की कोठरी में रहने से कौन सही रह सकता है. जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब आगे की रणनीति पर बात होगी. इसके अलावा उन्होंने हालिया आई लव मुहम्मद प्रकरण पर टिपण्णी करने से इनकार कर दिया.