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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं, जहरीली गैस ने ली मकान मालिक की जान, मजदूर की हालत गंभीर

अयोध्या: सेप्टिक टैंक बना मौत का कुआं, जहरीली गैस ने ली मकान मालिक की जान, मजदूर की हालत गंभीर

Ayodhya News: सेप्टिक टैंक में उतरने के बाद एक मजदूर बेहोश हो गया. यह देखकर बाहर खड़ा मजदूर डर गया और वहां से भाग गया. मकान मालिक ने मजदूर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी जहरीली गैस से बेहोश हो गए.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 24 Apr 2026 08:57 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां के हैदरगंज मोहल्ले में एक सेप्टिक टैंक में बन रही जहरीली गैस ने एक जिंदगी ले ली, जबकि दूसरी को मौत के मुंहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है. लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी ने एक मामूली सफाई के काम को बड़े हादसे में बदल दिया.

बताया जा रहा है कि मकान मालिक गौरव सोनी ने अपने घर का सेप्टिक टैंक साफ कराने के लिए दो मजदूरों को बुलाया था. काम के दौरान एक मजदूर टैंक में उतरा, लेकिन अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण वह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा. यह देखकर दूसरा मजदूर घबरा गया और वहां से भाग गया. 

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मजदूर को बचाने उतरे थे गौरव, गई जान

मजदूर आदर्श राजभर की जान बचाने के लिए मकान मालिक गौरव सोनी खुद टैंक के पास पहुंचे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से वह भी अचेत हो गए. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों को बाहर निकाला. दोनों को दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान गौरव की मौत हो गई है जबकि आदर्श राजभर की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे लखनऊ के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. आदर्श के परिजन उसे लखनऊ लेकर निकल गए हैं.

सेप्टिक टैंक से लगाकार हो रहीं मौतें 

डॉक्टरों के मुताबिक, मजदूर आदर्श राजभर की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और अभी तक उसे होश नहीं आया है. यह घटना एक बार फिर सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 08:57 AM (IST)
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