उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को 30 साल पहले मिला 25 एकड़ भूमि का पट्टा निरस्त कर दिया गया है. यह भूमि अब चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा विधायक सुशील शाक्य को भेजे पत्र में दी है.

दरअसल एक अप्रैल 1995 को फर्रुखाबाद के नवाबगंज-मोहम्मदाबाद मार्ग पर स्थित स्वास्थ्य विभाग की 25 एकड़ भूमि का पट्टा धर्मार्थ चिकित्सालय संचालित करने के लिए जाकिर हुसैन ट्रस्ट को 30 वर्ष के लिए किया गया था. यह ट्रस्ट पूर्व विदेश मंत्री के साथ उनकी पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद अपने नाना पूर्व राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन के नाम से संचालित करते हैं.

निजी लाभ के लिए इस्तेमाल का आरोप

इस ट्रस्ट को लेकर स्थानीय बीजेपी विधायक सुशील शाक्य ने 19 फरवरी, 2026 को विधानसभा में नियम 51 के अंतर्गत सूचना मांगी थी. इसके बाद उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक की ओर से विधायक को भेजे पत्र में कहा गया है कि इसकी जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी. जाँच में पता चला कि पट्टेदार द्वारा शर्तों का पालन नहीं किया गया.

भूमि पर धर्मार्थ चिकित्सालय एक अप्रैल, 2025 तक भी नहीं बनाया गया और इसका उपयोग निजी लाभ के लिए पाया गया. समिति ने पट्टा निरस्त कर पुन: लोकहित में जमीन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिए जाने की संस्तुति की है, जिसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी वहीं, ट्रस्ट के संचालक लुईस खुर्शीद ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है.

पहले दिव्यांग उपकरणों को लेकर हुआ विवाद

डा. जाकिर हुसैन ट्रस्ट का विवादों से पुराना नाता रहा है. पिछले दिनों दिव्यांग उपकरण वितरण घोटाले में जांच के बाद पुलिस ने पूर्व विदेश मंत्री की पूर्व विधायक पत्नी लुईस सहित अन्य के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण बांटने के लिए ट्रस्ट को बजट दिया गया था. बाद में आरोप लगा कि ट्रस्ट ने उपकरण नहीं बांटे व कई जनपदों में घोटाला कर दिया. जिसके बाद इस मामले में आर्थिक अपराध अनुसंधान ट्रस्ट की परियोजना निदेशक लुईस, सदस्य प्रत्यूष शुक्ला व अतहर फारुकी को आरोपित बनाया था. इस मामले की सुनवाई न्यायालय में विचाराधीन है.

इनपुट- पुनीत मिश्रा