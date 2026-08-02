मानसून सत्र पर बोले CM योगी- 'जनहित से जुड़े...' सपा ने घेरा

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार (03 अगस्त) से शुरू होने जा रहा है. सत्र से पहले आज (02 अगस्त) सर्वदलीय बैठक हुई. विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सदन के सुचारु संचालन के लिए सभी सदस्यों से सहयोग की अपील की. मानसून सत्र को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा और बहस लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं और वो इसे मजबूत बनाते हैं. इसमें सहमति और असहमति दोनों बातें होती हैं.

यूपी विधानसभा के स्पीकर ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा, ''ये महत्वपूर्ण सत्र होगा क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाएगा. केंद्र सरकार ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी किया है. सरकार के कार्यकाल के करीब साढ़े चार साल हो गए हैं. सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियां बताना चाहेगी. विपक्ष के अपने मुद्दे होंगे जो वो उठाएंगे.''

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: On Monsoon Session, UP Assembly Speaker, Satish Mahana says, "... The opposition will have its own concerns, which it will raise. Democracy is built on both agreement and disagreement. Discussion and debate are an essential part of democracy and… pic.twitter.com/hcgxfcwd8n — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 2, 2026

जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें- योगी आदित्यनाथ

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के जनप्रतिनिधियों से कहा कि जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखें. साथ ही स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें. उन्होंने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने की अपील भी की. मुख्यमंत्री रविवार को विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे.

लोकतंत्र में संवाद बेहद महत्वपूर्ण- योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा, ''लोकतंत्र में संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है और सदन जनप्रतिनिधियों को संवाद करने का मंच प्रदान करता है. इससे निकले परिणाम जनता के हित में होते हैं. 9 वर्ष में विधानसभा ने पूरे देश में संसदीय कार्यप्रणाली में उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है. सदन स्वस्थ चर्चा-परिचर्चा के लिए जाना जा रहा है. यह काम सभी दलों के नेताओं की वजह से संभव हुआ है. सकारात्मक संवाद का परिणाम है कि विगत 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश के बारे में देश-दुनिया की धारणा बदली है.''

'मानसून सत्र में आमजन से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा हो'

बैठक में CM योगी आदित्यनाथ ने कहा, ''मानसून सत्र में आमजन से जुड़े मुद्दों पर स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए. इससे प्रदेश का विकास भी होता है और जनता की समस्याओं का समाधान भी. जनप्रतिनिधि को जनता के हित से जुड़े हर मुद्दों को सदन में गंभीरता से उठाना चाहिए.''

बैठक में कौन-कौन रहे मौजूद?

बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्य़क्ष और कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’, निषाद पार्टी विधानमंडल दल के नेता रमेश सिंह, अपना दल (एस) के आरके पटेल, राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल बालियान आदि मौजूद रहे.

सरकार जान-बूझकर मानसून सत्र को छोटा रख रही- सपा

मानसून सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरा है. सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ​​ने कहा, "सदन की बैठक बहुत कम समय के लिए बुलाई गई है, जो समस्याओं पर चर्चा करने के लिए काफी नहीं है. सरकार जान-बूझकर सत्र को छोटा रख रही है ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा से बचा जा सके. हम चाहते हैं कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, खासकर इसलिए क्योंकि चुनाव का साल नजदीक है, ताकि लोगों की समस्याओं को उठाया जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके."

#WATCH | Lucknow, UP: On monsoon session, Samajwadi Party MLA Ravidas Mehrotra says, "... The House is scheduled for very less time, which is not enough to discuss the problems. The government is deliberately keeping the session short to avoid discussions on public issues. We… pic.twitter.com/IWueAmpXlR — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 2, 2026

विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है योगी सरकार- सपा

यूपी विधानसभा मानसून सत्र पर सपा के विधायक कमाल अख्तर ने कहा, "बीजेपी सरकार जनता से जुड़े मुद्दों- जैसे अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है, इसीलिए वह विधानसभा सत्र छोटा रखती है. यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी अहम है. एक तरफ, सरकार शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और लगातार प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पेश कर रही है. दूसरी तरफ, वह जौहर यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराने का आदेश देती है. हम सदन में ये मुद्दे उठाएंगे और सरकार को घेरेंगे.''

बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है- सपा

सपा के विधायक सुरेश यादव कहते हैं, "बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है. पिछले एक साल से ज़्यादा समय से सरकार ने शिक्षा, महंगाई, डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों और E20 के मुद्दे पर सिर्फ़ झूठे वादे किए हैं. विधानसभा में हमारे मुख्य मुद्दे किसान और शिक्षा के मुद्दे होंगे. 26 हजार स्कूलों को बंद कर दिया गया. चढ़ावा चोरी में छोटे-मोटे चोरों को बंद किया, जो बड़े चोर हैं उसे तो किनारे किए हुए हैं. हम चढ़ावा चोरी के मुद्दे को उठाएंगे और उसे सार्वजनिक करने की मांग करेंगे.''

#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Samajwadi Party MLA Suresh Yadav says, "... For the past year and more, the government has only made false promises on education, inflation, diesel and petrol prices, and the E20 issue. Our main issues in the Assembly will be farmers, education,… pic.twitter.com/uydk1ullUd — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 2, 2026

यूपी विधानसभा के आगामी सत्र पर समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक ने कहा, "विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू हो रहा है. हमने स्पीकर से आग्रह किया है कि जनता की बहुत सारी समस्याएं हैं. सरकार इस समस्याओं को लेकर जवाब देने से भाग रही है. इसलिए सत्र की अवधि बढ़ाई जाए."

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