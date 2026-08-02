मुजफ्फरनगर पहुंचे ADG भानु भास्कर, शिवभक्तों पर की पुष्पवर्षा
Muzaffarnagar News In Hindi: शनिवार रात करीब एक बजे मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर मुजफ्फरनगर पहुंचे. यहां उन्होंने एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटीअन्यअधिकारियों के साथ फ्लैग मार्च किया.
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शनिवार देर रात एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर कांवड़ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे. यहां उन्होंने कांवड़ मार्ग निरिक्षण के साथ ही व्यवस्थाओं को परखा. इस बीच उन्होंने कांवरियों का फूल बरसा कर स्वागत भी किया.
इसके साथ ही उन्होंने शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला और स्थानीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी दिए. उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर पुलिस-प्रशासन का फीडबैक लिया. उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. इसके अलावा पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं. पुलिस टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. लोगों से संवाद कर समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है.
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शनिवार रात पहुंचे एडीजी
शनिवार रात करीब एक बजे मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर मुजफ्फरनगर पहुंचे. यहां उन्होंने एसएसपी संजय कुमार वर्मा, एसपी सिटी अमृत जैन और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ शहर के प्रमुख कांवड़ मार्ग पर फ्लैग मार्च किया. इस दौरान अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और शिवभक्त कांवड़ियों से बातचीत कर उनका हालचाल भी जाना.
निरीक्षण के दौरान एडीजी भानु भास्कर सहित पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया. इस दौरान पूरा कांवड़ मार्ग 'बोल बम' और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा. पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यात्रा का भरोसा दिलाया.
बड़ी संख्या में पहुंच रहे शिवभक्त
गौरतलब है कि हरिद्वार से गंगाजल लेकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए जाने वाले करोड़ों शिवभक्त मुजफ्फरनगर से होकर गुजरते हैं. सुरक्षा की दृष्टि से जनपद को अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्वयं सड़कों पर उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं, ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराई जा सके.
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