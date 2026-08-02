PoJK चुनाव का इमरान खान की पार्टी ने किया बहिष्कार, बताई ये बड़ी वजह
PoK Protest: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) PoJK ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की अपील की है.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) PoJK ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में चल रहे विधानसभा चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार करने की अपील की है. पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है और यह ऐसे समय में कराई जा रही है जब इलाके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा और तनाव का माहौल बना हुआ है. PTI PoJK ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट शेयर करते हुए अपने महासचिव मीर अतीक उर रहमान का एक वीडियो मैसेज जारी किया. इस मैसेज में उन्होंने इलाके के मौजूदा हालात, हाल की अशांति के दौरान निहत्थे कश्मीरियों की मौत और पार्टी की तरफ से चुनावों के बहिष्कार के फैसले पर विस्तार से बात की.
मीर अतीक उर रहमान ने PoJK में हो रहे चुनावों को सबसे बड़ा मजाक बताया. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र को आजादी के आंदोलन का आधार माना जाता है, वहां इस तरह का राजनीतिक नाटक बंद होना चाहिए. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता के वास्तविक मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है और चुनावों के जरिए सिर्फ दिखावा किया जा रहा है.
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पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पर हमला
PTI नेता ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की सरकारों पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए कश्मीरियों को देशद्रोही के रूप में पेश करते हैं. रहमान ने कहा कि PTI PoJK की केंद्रीय राजनीतिक समिति और पार्टी नेतृत्व की तरफ से चुनावों के बहिष्कार का जो फैसला लिया गया है, वह वास्तव में कश्मीरी जनता की सोच और भावनाओं को दर्शाता है. मौजूदा अशांति का जिक्र करते हुए रहमान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि निहत्थे और बेगुनाह नागरिकों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता. उनके अनुसार लोगों की बुनियादी आवाज और अधिकारों को गोलियों और बल प्रयोग के जरिए दबाने की कोशिश की जा रही है.
जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम-PTI
PTI PoJK के अनुसार, रहमान ने कहा कि जिस समय हिंसा में मारे गए युवाओं के परिवार उनके जनाजे लेकर जा रहे थे, उसी समय चुनाव प्रक्रिया को लेकर जश्न मनाया जा रहा था. उन्होंने कहा कि यह स्थिति जनता की तरफ से चुनावों को नकारने के बावजूद राजनीतिक दिखावा करने जैसी है. उनके मुताबिक यह काम लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है. रहमान ने अधिकारियों से अपील की कि वे बल प्रयोग का रास्ता छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं. उन्होंने कहा कि समस्याएं हिंसा, जबरदस्ती और ताकत के दम पर हल नहीं होतीं. सरकार को लोगों की आवाज सुननी चाहिए और उनके मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए करना चाहिए.
शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई
PTI PoJK ने यह भी दावा किया कि रावलकोट के धे चोक इलाके में हजारों लोग धरने पर बैठे हुए थे. पार्टी का आरोप है कि इस दौरान रेंजर्स ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए. आखिर में PTI PoJK ने PoJK के लोगों से चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की. पार्टी ने मुजफ्फराबाद डिवीजन, जम्मू और घाटी के लोगों से कहा कि वे मीरपुर डिवीजन की तरह इन चुनावों का पूरी तरह बहिष्कार करें. पार्टी का आरोप है कि ये चुनाव धांधली, धोखाधड़ी और पारदर्शिता की कमी से जुड़े हुए हैं और जनता की वास्तविक इच्छा को नहीं दर्शाते.
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