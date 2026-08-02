बाराबंकी में हादसा, खेत में पलटी कांवरियों की ट्रॉली

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सावन माह के दौरान रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. जिले के बड्डूपुर थाना क्षेत्र में जलाभिषेक के लिए जा रहे कांवरियों से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जा पलटी. इस हादसे में कई कांवरिए घायल हो गए हैं, जिनमें से एक युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई.

सीतापुर से भगौली तीर्थ जा रहे थे 40 श्रद्धालु

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीतापुर जनपद के महमूदाबाद थाना क्षेत्र स्थित शहरा गांव के लगभग 40 श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर निकले थे. सावन के पवित्र महीने में यह सभी श्रद्धालु बड्डूपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध भगौली तीर्थ पर जल चढ़ाने (जलाभिषेक) जा रहे थे. रविवार सुबह जब इनकी यात्रा शुरू हुई, तब किसी ने इस हादसे की कल्पना भी नहीं की थी.

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सुरजना भारी मोड़ पर कैसे हुआ हादसा?

बताया जा रहा है कि जब कांवरियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सुरजना भारी मोड़ के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार होने के कारण चालक ने वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया. देखते ही देखते ट्रॉली सड़क से नीचे उतरकर सीधे खेत में जा गिरी. अचानक हुए इस हादसे से ट्रॉली पर सवार श्रद्धालु इधर-उधर गिर पड़े और कई लोग बुरी तरह चोटिल हो गए. हादसे के बाद मची चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े और राहत-बचाव कार्य शुरू किया.

अभिषेक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती

ग्रामीणों ने ट्रॉली में फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई. इस हादसे में अभिषेक (पुत्र रामनरेश), उत्तम, उमाशंकर, सचिन, और अमित सहित कई अन्य श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं. इनमें से अभिषेक की हालत गंभीर है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. अन्य घायलों को भी प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा पर उठे सवाल

घटना की सूचना मिलते ही बड्डूपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया दुर्घटना का कारण तेज रफ्तार और वाहन का अनियंत्रित होना प्रतीत हो रहा है. फिलहाल ट्रैक्टर-ट्रॉली की स्थिति की जांच की जा रही है और चालक से भी पूछताछ होगी.

सावन माह में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से होने वाली इन धार्मिक यात्राओं के दौरान सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कांवर यात्रा मार्गों पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

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