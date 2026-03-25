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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामनवमी को लेकर अयोध्या में तैयारी शुरू, रामलला के सूर्य तिलक का भी भव्य आयोजन, प्रशासन अलर्ट

रामनवमी को लेकर अयोध्या में तैयारी शुरू, रामलला के सूर्य तिलक का भी भव्य आयोजन, प्रशासन अलर्ट

Ayodhya Ramnavami 2026: अयोध्या में राम नवमी पर भगवान रामलला का भव्य सूर्य तिलक का आयोजन होगा. इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर आएंगे, जिसे लेकर तैयारी तेज हो गई हैं.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 25 Mar 2026 12:40 PM (IST)
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अयोध्या में रामनवमी को धूमधाम से मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस अवसर पर भगवान रामलला का भव्य सूर्य तिलक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में भक्तों के आने का अनुमान है. इस पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. 27 मार्च को होने वाले इस महापर्व को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. 

अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुण्डे ने बताया कि रामनवमी अयोध्या का एक बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें देशभर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसी को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष प्लान तैयार किया गया है. अयोध्या के सालाना कैलेंडर में ये उत्सव बेहद अहम पर्व है. 

रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासन की तैयारी

नवरात्रि के पहले दिन से ही जिले में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ा दी गई है. अलग-अलग स्थानों पर अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि नवमी के दिन विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. सुरक्षा के लिहाज़ से पूरे शहर में CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है. 

रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्रीराम जन्मोत्सव का मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है. ये श्रद्धालु तमाम मंदिरों के दर्शन करेंगे और सरयू नदी में भी स्नान कर सकते हैं. प्रशासन भीड़ को देखते हुए तैयारी कर रहा है.

सूर्य तिलक का भव्य आयोजन

रामनवमी के अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भगवान रामलला का भव्य सूर्य तिलक का भी आयोजन किया जाएगा, जिसका प्रसारण जिले में लगाए गए LED स्क्रीन और विभिन्न टीवी चैनलों पर किया जाएगा. ताकि भक्तों को भगवान के दर्शनों में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े.

प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पेयजल, छाया और अन्य मूलभूत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. साथ ही सभी प्रमुख मंदिरों में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम किए गए हैं. ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.  

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Ramnavami 2026
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