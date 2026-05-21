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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अपनी कसम तोड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी...' पश्चिम बंगाल के सीएम पर भड़के इमरान मसूद

'अपनी कसम तोड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी...' पश्चिम बंगाल के सीएम पर भड़के इमरान मसूद

उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर से लोकसभा सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी पर तीखी टिप्पणी की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 May 2026 01:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर से लोकसभा सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी पर तीखी टिप्पणी की है.

पश्चिम बंगाल के CM सुवेंदु अधिकारी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि "पदभार ग्रहण करने से पहले वे संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन अब वे उस शपथ को तोड़ रहे हैं और संविधान का अपमान कर रहे हैं. वे संविधान में निर्धारित प्रावधानों को कुचल रहे हैं. इस संविधान की रक्षा के लिए, हम अपना तन, मन, धन-हमारे पास जो कुछ भी है-सब कुछ समर्पित कर देंगे."

(खबर अपडेट हो रही है.)

UP में आप खोलना चाहते हैं म्यूजियम तो योगी सरकार लाई बड़ा प्लान, मिलेगी बंपर छूट

Published at : 21 May 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
West Bengal News UP NEWS Up Politics IMRAN MASOOD
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