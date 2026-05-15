हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल, योगी सरकार से की ये मांग

यूपी पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल, योगी सरकार से की ये मांग

Chandrashekhar Azad ने राज्य में समय से पंचायत चुनाव नहीं हो पाने के लिए राज्य सरकार को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि इससे राज्य की जेल इंजन की सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हो रहा हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 May 2026 02:54 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पा रहे हैं. जिसे लेकर आजाद समाज पार्टी के मुखिया और नगीना सीट से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में देरी पर चिंता जताई और समय से चुनाव कराने की मांग की ताकि गांवों के विकास कार्य निरंतर होते रहे हैं. 

चंद्रशेखर आजाद ने राज्य में समय से पंचायत चुनाव नहीं हो पाने के लिए राज्य सरकार को ज़िम्मेदार बताया और कहा कि इससे राज्य की जेल इंजन की सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हो रहा हैं. उन्होंने कहा कि अगर समय से चुनाव नहीं हुए तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य रुक सकते हैं. सरकार को जल्द से जल्द ये चुनाव कराने चाहिए. 

पंचायत चुनाव कराने की मांग

नगीना सांसद ने एक्स पर लिखा- 'त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है और ग्राम प्रधान जनता के सबसे निकट चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं. ऐसे में जब पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार समय पर चुनाव कराने में असमर्थ है, तो यह स्थिति गंभीर चिंता का विषय है ,जो न केवल संवैधानिक दायित्वों के पालन पर प्रश्न उठाती है, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली एनडीए की ‘डबल इंजन’ सरकार की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था कानून में मौजूद है, लेकिन इसका उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाना चाहिए। हालाँकि, भाजपा की डबल इंजन सरकार की मंशा शुरू से ही प्रशासक नियुक्त करने की रही है, जिससे अपने समर्थित व्यक्तियों को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर लोकतंत्र के तीसरे स्तर पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया जा सके.

इस संबंध में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के संवैधानिक आरक्षण को अनुच्छेद 243D(6) के अनुसार शीघ्र सुनिश्चित किए जाने हेतु, मेरे द्वारा 6 फरवरी को माननीय पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी को पत्र भी लिखा गया था, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था. ऐसे में यूपी सरकार से हमारी मांग है कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही प्रशासक बनाया जाए, ताकि गांवों में विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहे और जनता का जनादेश सम्मानित हो.'

बता दें कि उत्तर प्रदेश में 26 मई को पंचायतों को कार्यकाल ख़त्म हो रहा है लेकिन अभी तक राज्य में त्रिस्तरीय चुनाव कराने की घोषणा नहीं हो पाई है, ऐसे में इस साल ये चुनाव टलते हुए नजर आ रहे हैं हालांकि ये मामला अभी हाईकोर्ट में भी चल रहा है लेकिन जितनी देऱी हो चुकी है उससे ये समय पर हो पाएंगे ये कहना मुश्किल हैं.

यूपी सरकार में विभागों का बंटवारा अब तक नहीं, BJP चीफ की नई टीम पर मंथन शुरू! गृह मंत्री से होगी पंकज चौधरी की मुलाकात?

Published at : 15 May 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Chandrashekhar Azad UP Panchayat Elections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल, योगी सरकार से की ये मांग
यूपी पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर चंद्रशेखर आजाद ने उठाए सवाल, योगी सरकार से की ये मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में UCC के तहत हलाला पर पहली FIR, पति समेत पांच आरोपियों पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप
उत्तराखंड में UCC के तहत हलाला पर पहली FIR, पति समेत पांच आरोपियों पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: 'मेरे मरने का समय नहीं था लेकिन...', सुसाइड से पहले इंजीनियर का यह खत रुला देगा
गोरखपुर: 'मेरे मरने का समय नहीं था लेकिन...', सुसाइड से पहले इंजीनियर का यह खत रुला देगा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जालौन में प्रेमिका का हाईवोल्टेज ड्रामा! शादी की जिद में 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी महिला, जानें कैसे उतरी
जालौन में प्रेमिका का हाईवोल्टेज ड्रामा! शादी की जिद में 150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ी महिला, जानें कैसे उतरी
Advertisement

वीडियोज

Ranbir Kapoor ने Ramayana में श्री राम का किरदार निभाने से पहले खरीदी Ayodhya में Property
UP Storm Death News : UP में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान ने मचाई भारी तबाही | Weather Update
Sansani: कंगाल बॉयफ्रेंड की करोड़पति गर्लफ्रेंड | Crime News | Uttar Pradesh News | Crime News Hindi
Janhit with Chitra Tripathi | Inflation:3 साल का Record टूटा, 3.88% से सीधे 8.30% पहुंची महंगाई दर!
UP Storm Death News : उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही | Weather Update | Bharat Ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
BRICS Summit: ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत में भिड़े ईरान और UAE, बीच में कूदा रूस, जानें क्या बोला भारत
बिहार
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'
इंडिया
NEET Paper Leak: फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
फिजिक्स में 9, बायोलॉजी में 20 नंबर…जिसने खरीदा NEET का पेपर, उसकी मार्क्सशीट चौंकाने वाली, ये बन जाता डॉक्टर
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
मुंबई इंडियंस के कोच कैरोन पोलार्ड पर BCCI का एक्शन, लगाया भारी जुर्माना
साउथ सिनेमा
Mohanlal Drishyam 3 Advance Booking: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
'दृश्यम 3' ने एडवांस बुकिंग में उड़ा दिया गर्दा, रिलीज से पहले छाप डाले करोड़ों
Politics
US-Iran Tension: ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
ईरान पर ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी! चीन से लौटेते हुए बोले- 'विनाश का सामना करे ईरान, 5 मिनट में...'
जनरल नॉलेज
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
जब सांप के कान नहीं होते तो बीन की आवाज कैसे सुन लेते हैं, हैरान कर देगा जवाब
एग्रीकल्चर
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में है बंपर डिमांड
सिर्फ 7 दिन में तैयार हो जाता है ये सुपरफूड, बाजार में हैो बंपर डिमांड
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget