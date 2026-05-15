भोजशाला पर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय, मुस्लिम नेता बोले- बाबरी की तरह...

सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष काशिश वारसी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद मामले में दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया दी. हाई कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे हिंदू मंदिर और मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर घोषित किया है.

कशिश वारसी ने कहा कि मुस्लिम समाज को यह समझना चाहिए कि इस स्थान पर वर्षों से हिंदू पूजा-पाठ, मूर्ति स्थापना और नियमित आराधना होती रही है. केवल जुमे की नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को अनुमति दी जाती थी. काशिश वारसी ने मुस्लिम समाज से अपील की कि जिस तरह बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया गया था, उसी तरह भोजशाला मामले में भी अदालत के निर्णय को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए.

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कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए...

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वैकल्पिक जमीन पर मस्जिद निर्माण की अनुमति दी गई है, इसलिए मुस्लिम समाज को शांति और भाईचारे को बनाए रखते हुए इस फैसले को स्वीकार करना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर किसी पक्ष को फैसले पर आपत्ति है तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए.

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हाईकोर्ट में दो जजों की बेंच ने परिसर पर मुस्लिम पक्ष के पुराने दावे को देखते हुए उन्हें भी अनुमति दी है कि वह सरकार को वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दे सकते हैं. कोर्ट ने कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष मस्जिद बनाने की जगह मांगने का आवेदन देता है, तो राज्य सरकार उस पर विचार करे. उन्हें धार जिले में ही कोई दूसरी जगह आवंटित करे. इस बात का ध्यान रखा जाए की वैकल्पिक जगह भोजशाला परिसर से इतनी दूरी पर हो कि भविष्य में दोनों समुदायों के बीच कोई विवाद न हो.



काशिश वारसी ने लोगों से अपील की कि वे किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक उकसावे में न आएं और देश में अमन-चैन और सौहार्द बनाए रखें.