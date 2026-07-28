राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में नई SIT गठित, ये अधिकारी हैं शामिल

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नई एसआईटी की गठन हो गया. इस नई एसआईटी टीम में लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस इस टीम के हेड हैं.

आईजी किरण एस के अलावा तीन और अधिकारियों के नाम नई टीम में शामिल करने की संस्तुति की गई है. इनमें डीआईजी सोमेन वर्मा, एसएसपी गौरव ग्रोवर और पीपीएस अधिकारी रितेश कुमार सिंह के नामों की चर्चा है. आईए आपको इन अधिकारियों से जुड़ी तमाम बातें बताते हैं.

आईजी किरण एस

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी किरण एस साल 2008 बैच के अधिकारी है और वर्तमान समय में लखनऊ के आईजी पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके अलावा वो केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में बतौर एसपी भ्रष्टाचार निरोधक ईकाई में कार्यरत रहे हैं, उन्हें आर्थिक अपराध जांच का स्पेशलिस्ट माना जाता है. आईजी किरण इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र मिशन में काम कर चुके हैं. चढ़ावा चोरी मामले पर पहले बनी एसआईटी में भी वो शामिल थे.

डीआईजी सोमेन वर्मा

डीआईजी सोमेन वर्मा साल 2012 बैच में यूपी कैडर के अधिकारी हैं. वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक और परास्नातक किया है. आईपीएस बनने से पहले वो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में रह चुके हैं. वर्तमान समय में वो अयोध्या रेंज के डीआईजी है. इसके अलावा सुल्तानपुर, मीरजापुर में भी उनकी तैनाती रह चुकी है.

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एसएसपी गौरव ग्रोवर

आईपीएस गौरव ग्रोवर साल 2013 बैच के अधिकारी है. वो मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं. आईपीएस बनने से उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी और वो डॉक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वर्तमान समय में अयोध्या के एसएसपी के तौर पर तैनात हैं. अयोध्या के अलावा वो बहराइच, गोरखपुर, मथुरा में भी वरिष्ठ अधीक्षक के तौर पर कार्यरत रहे हैं.

पीपीएस अधिकारी रितेश कुमार सिंह

चढ़ावा चोरी मामले को लेकर नई एसआईटी में पीपीएस अधिकारी रितेश कुमार सिंह भी होंगे. रितेश मूल रूप से गाजीपुर जिले से है और पिछले साल से बाराबंकी में बतौर अपर अधीक्षक तैनात हैं. रितेश सिंह अयोध्या सीओ रहते हुए अपर अधीक्षक पद पर पदोन्नत हुए थे. वो कुशीनगर में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

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