#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'हम नमाज पढ़ें तो FIR...', कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर बोली AIMIM

'हम नमाज पढ़ें तो FIR...', कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर बोली AIMIM

Kanwar Yatra 2026 को लेकर मेरठ पुलिस ने ट्रैफिक एडवायइजरी जारी की है. जिस पर एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी और हम नमाज भी पढ़े तो मुकदमा हो जाता है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 28 Jul 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है. जिसे लेकर मेरठ पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की गई है, जिसके तहत मेरठ शहर में कई जगहों पर डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी के नेता शादाब चौहान ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर भेदभाव होना गलत है. 

ट्रैफिक एडवाइजरी पर भड़की AIMIM

उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने मेरठ ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर निशाना साधा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'कुछ दिन पहले 5 मिनट की ईद की नमाज से आपत्ति थी, मुकदमे दर्ज होने व पासपोर्ट रद्द होने की बात हो रही थी कुछ लोग कह रहे थे सड़क आमजन के चलने के लिए है धार्मिक क्रिया के लिए नहीं लेकिन आज मेरठ पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई. 

जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो सरकारी बसों का संचालन मेरठ शहर से होता था वह अब बाहर से किया जाएगा, मुख्य मार्गों पर लिमिटेड कट रहेंगे एवं स्कूल बंद होना तो सामान्य बात है, मार्ग भी पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं. हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं लेकिन, आस्था के नाम पर भेदभाव और असंवैधानिक और अनुचित है. क्योंकि, एक तरफ अगर 5 मिनट की नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज करने की बात होती है तो दूसरी तरफ कावड़ यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा और उनकी सेवा सामान्य बात है.'

'नमाज़ पर आपत्ति और मुकदमा होता है'

शादाब चौहान ने आगे कहा कि "जो लोग 5 मिनट की नमाज पर आपत्ति कर रहे थे वह अब 15 दिन के रास्तों के बंद होने पर क्यों नहीं बोल रहे? और जो मीट की दुकान बंद होगी जिससे कारोबार प्रभावित होगा उस विषय पर वह कब बोलेंगे? एवं पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि जो मुस्लिम दुकानदारों की दुकान या होटल रास्तों में पढ़ते हैं उनको जबरदस्ती कुछ गुंडे बंद करवाते हैं वह भी पूरी तरह असंवैधानिक है, हर बार तांडव जैसी स्थिति उत्पन्न होती रही है.

लालकृष्ण आडवाणी जब रथ लेकर निकले..., चंदा चोरी पर बोले अखिलेश के चाचा

आखिर क्यों ना जो कांवड़ियों के लिए मार्ग बनाए गए हैं सिर्फ उनका उपयोग हो या फिर एक डेडीकेटेड कॉरिडोर बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को असुविधा 15 दिन के लिए ना हो एवं वेरिफिकेशन बी अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग कानून को हाथ में लेते हैं और बाद में फिर समस्या उत्पन्न होती है. पुलिस वर्दी में सरकारी पैसे से 1 आस्था के लोगों पर फूल बरसाना कहा तक उचित?'

बता दें कि मेरठ ट्रैफिक पुलिस ने 29 जुलाई से 12 अगस्त तक कांवड़ यात्रा को लेकर डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. इस दौरान शहर में नेशनल हाईवे 58 से दिल्ली रोड, गढ़ रोड पर जाने वाले हल्के और दोपहिया वाहनों के आवागमन को डायवर्ट किया गया है. इसके अलावा सभी रोड कट भी बंद किए गए हैं.  

यूपी में 300 सीटें जीतेगा इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव के सहयोगी का दावा

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
UP NEWS AIMIM Kanwar Yatra 2026 Shadab Chauhan News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम नमाज पढ़ें तो FIR...', कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर बोली AIMIM
'हम नमाज पढ़ें तो FIR...', कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर बोली AIMIM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा की जेल से छूटा, 7 साल बाद एमपी पुलिस ने शातिर को दबोचा
महोबा की जेल से छूटा, 7 साल बाद एमपी पुलिस ने शातिर को दबोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: पुलिस चेक पोस्ट के पास मिली महिला की लाश, पति पर हत्या का आरोप
पुलिस चेक पोस्ट के पास मिली महिला की लाश, पति पर हत्या का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
इंडिया
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
क्रिकेट
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
दिल्ली NCR
'प्लीज छात्रों से पंगा न लें', प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल
'प्लीज छात्रों से पंगा न लें', प्रोटेस्ट में फायरिंग और लाठीचार्ज पर बोले केजरीवाल
एग्रीकल्चर
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget