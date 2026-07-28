'हम नमाज पढ़ें तो FIR...', कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर बोली AIMIM
Kanwar Yatra 2026 को लेकर मेरठ पुलिस ने ट्रैफिक एडवायइजरी जारी की है. जिस पर एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी और हम नमाज भी पढ़े तो मुकदमा हो जाता है.
सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है. जिसे लेकर मेरठ पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की गई है, जिसके तहत मेरठ शहर में कई जगहों पर डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी के नेता शादाब चौहान ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि आस्था के नाम पर भेदभाव होना गलत है.
ट्रैफिक एडवाइजरी पर भड़की AIMIM
उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने मेरठ ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी पर निशाना साधा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- 'कुछ दिन पहले 5 मिनट की ईद की नमाज से आपत्ति थी, मुकदमे दर्ज होने व पासपोर्ट रद्द होने की बात हो रही थी कुछ लोग कह रहे थे सड़क आमजन के चलने के लिए है धार्मिक क्रिया के लिए नहीं लेकिन आज मेरठ पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई.
जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो सरकारी बसों का संचालन मेरठ शहर से होता था वह अब बाहर से किया जाएगा, मुख्य मार्गों पर लिमिटेड कट रहेंगे एवं स्कूल बंद होना तो सामान्य बात है, मार्ग भी पूर्ण रूप से बंद हो जाते हैं. हम सबकी आस्था का सम्मान करते हैं लेकिन, आस्था के नाम पर भेदभाव और असंवैधानिक और अनुचित है. क्योंकि, एक तरफ अगर 5 मिनट की नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज करने की बात होती है तो दूसरी तरफ कावड़ यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा और उनकी सेवा सामान्य बात है.'
'नमाज़ पर आपत्ति और मुकदमा होता है'
शादाब चौहान ने आगे कहा कि "जो लोग 5 मिनट की नमाज पर आपत्ति कर रहे थे वह अब 15 दिन के रास्तों के बंद होने पर क्यों नहीं बोल रहे? और जो मीट की दुकान बंद होगी जिससे कारोबार प्रभावित होगा उस विषय पर वह कब बोलेंगे? एवं पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि जो मुस्लिम दुकानदारों की दुकान या होटल रास्तों में पढ़ते हैं उनको जबरदस्ती कुछ गुंडे बंद करवाते हैं वह भी पूरी तरह असंवैधानिक है, हर बार तांडव जैसी स्थिति उत्पन्न होती रही है.
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आखिर क्यों ना जो कांवड़ियों के लिए मार्ग बनाए गए हैं सिर्फ उनका उपयोग हो या फिर एक डेडीकेटेड कॉरिडोर बनाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि आमजन को असुविधा 15 दिन के लिए ना हो एवं वेरिफिकेशन बी अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि कुछ लोग कानून को हाथ में लेते हैं और बाद में फिर समस्या उत्पन्न होती है. पुलिस वर्दी में सरकारी पैसे से 1 आस्था के लोगों पर फूल बरसाना कहा तक उचित?'
बता दें कि मेरठ ट्रैफिक पुलिस ने 29 जुलाई से 12 अगस्त तक कांवड़ यात्रा को लेकर डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. इस दौरान शहर में नेशनल हाईवे 58 से दिल्ली रोड, गढ़ रोड पर जाने वाले हल्के और दोपहिया वाहनों के आवागमन को डायवर्ट किया गया है. इसके अलावा सभी रोड कट भी बंद किए गए हैं.
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