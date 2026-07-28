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यूपी में 41 PCS अफसरों का तबादला, कई जिलों में बदले सिटी मजिस्ट्रेट

UP PCS Transfer: संजय चावला को आजमगढ़ एसडीएम से आजमगढ़ अपर जिलाधिकारी प्रशासन बनाया गया है. वहीं कुंवर पंकज को महोबा अपर जिलाधिकारी (वि/रा) से झांसी मंडल अपर आयुक्त बनाया गया है.

Written By : विवेक राय |  Updated at : 28 Jul 2026 12:49 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार (27 जुलाई) देर रात को 41 पीसीएस अफसरों के तबादले किए हैं. इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं.योगी सरकार का यह कदम कानून व्यवस्था में सुधार के नजरिए से देखा जा रहा है.

योगी सरकार की तरफ से  जारी तबादला लिस्ट के 41 अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. इनमें नगर मजिस्ट्रेट, उपजिलाधिकारी (SDM), अपर जिलाधिकारी (ADM), अपर आयुक्त, विशेष कार्याधिकारी (OSD) और विभिन्न विकास प्राधिकरणों व विभागों के पदों पर तैनात अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है.

महेंद्र कुमार सिंह को वाराणसी नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी मिली है जो विशेष कार्याधिकारी अयोध्या विकास प्राधिकरण पर तैनात थे. इसके अलावा बिंदु लता को जौनपुर एसडीएम से कानपुर नगर अपर जिलाधिकारी न्यायिक की जिम्मेदारी मिली है.

नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर इंद्र नन्दन सिंह का भी ट्रांसफर

वहीं संजय चावला को उपजिलाधिकारी आजमगढ़ से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), आजमगढ़ बनाया गया. कुंवर पंकज को अपर जिलाधिकारी (वि/रा), महोबा से अपर आयुक्त, झांसी मंडल नियुक्त किया गया. इंद्र नन्दन सिंह को नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), महोबा बनाया गया.

इसके अलावा महिपाल सिंह को प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर भेजा गया. विनय कुमार मिश्र को उपजिलाधिकारी चंदौली से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ बनाया गया. महेंद्र प्रताप को प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से मुख्य राजस्व अधिकारी, बुलंदशहर नियुक्त किया गया.

राजेश कुमार को उपजिलाधिकारी अम्बेडकरनगर से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ भेजा गया. सौजन्य कुमार विकास को विशेष कार्याधिकारी, राज्य संपत्ति से उपजिलाधिकारी हरदोई बनाया गया.  सुरेश कुमार को अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर से सचिव, सहारनपुर विकास प्राधिकरण बनाया गया.

उपजिलाधिकारी बरेली विजय सिंह का भी तबादला

विजय सिंह को उपजिलाधिकारी बरेली से अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), हमीरपुर भेजा गया. शिव नारायण को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बागपत से उपनिदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ नियुक्त किया गया.

देवेंद्र कुमार पाण्डेय को उपजिलाधिकारी बलिया से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), बागपत भेजा गया. संजय कुमार सिंह को नगर मजिस्ट्रेट बुलंदशहर से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), गोंडा बनाया गया. जनवेदिका प्रसाद पाण्डेय को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, झांसी से नगर मजिस्ट्रेट बुलंदशहर नियुक्त किया गया.

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विजय वर्धन तोमर को नगर मजिस्ट्रेट पीलीभीत से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ बनाया गया. प्यारे लाल मौर्य को विशेष कार्याधिकारी, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण से नगर मजिस्ट्रेट पीलीभीत भेजा गया.

अरुण कुमार सिंह को अपर आयुक्त, मुरादाबाद मंडल से अपर जिलाधिकारी (भू/अ.), गौतमबुद्धनगर बनाया गया. नवीन कुमार श्रीवास्तव को नगर मजिस्ट्रेट मेरठ से अपर आयुक्त, मुरादाबाद मंडल भेजा गया. पंकज दीक्षित को उपजिलाधिकारी आजमगढ़ (मुख्यमंत्री सचिवालय संबद्ध) से नगर मजिस्ट्रेट मेरठ बनाया गया.

सुनीता कुमारी को अपर नगर आयुक्त बरेली नगर निगम की जिम्मेदारी

सत्य प्रकाश सिंह तिवारी को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ से अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल नियुक्त किया गया. सुनीता कुमारी को उपजिलाधिकारी अमरोहा से अपर नगर आयुक्त, बरेली नगर निगम बनाया गया. मिथुलेन को अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बहराइच से अपर आयुक्त, प्रयागराज मंडल भेजा गया.

महेंद्र कुमार श्रीवास्तव को प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बहराइच बनाया गया. अशोक कुमार शर्मा को विशेष कार्याधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ नियुक्त किया गया. प्रतिभाल चौहान को अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बस्ती से अपर आयुक्त, विंध्याचल मंडल भेजा गया.

जगमोहन गुप्ता नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ नियुक्त

चांदचंद्र गुप्ता को नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), बरेली बनाया गया. जगमोहन गुप्ता को उपजिलाधिकारी एटा से नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ नियुक्त किया गया. लालता प्रसाद शाक्य को अपर जिलाधिकारी (वि/रा), एटा से मुख्य राजस्व अधिकारी, गाजीपुर बनाया गया.

चंद्र प्रकाश पाठक को अपर नगर आयुक्त, बरेली नगर निगम से अपर जिलाधिकारी (वि/रा), एटा भेजा गया. ज्योति सिंह को उपजिलाधिकारी वाराणसी से उपजिलाधिकारी चित्रकूट बनाया गया. हर्ष चावला को स्थानांतरणाधीन उपजिलाधिकारी शाहजहांपुर से विशेष कार्याधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया.

सुशांत सिंह को उपजिलाधिकारी बागपत की जिम्मेदारी

संजीव कुमार दीक्षित को उपजिलाधिकारी कानपुर नगर से विशेष कार्याधिकारी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण भेजा गया. सुशांत श्रीवास्तव को उपजिलाधिकारी औरैया से उपजिलाधिकारी बागपत बनाया गया. राजेश कुमार शर्मा को उपजिलाधिकारी अमरोहा से उपजिलाधिकारी चंदौली भेजा गया. रोकेन्द्र कुमार जयंत को स्थानांतरणाधीन उपजिलाधिकारी देवरिया से उपजिलाधिकारी मुरादाबाद नियुक्त किया गया.

मेधा शर्मा बनीं उपजिलाधिकारी जालौन

अरुण कुमार गिरि को उपजिलाधिकारी श्रावस्ती से उपजिलाधिकारी गाजीपुर भेजा गया. रामवीर सिंह को उपजिलाधिकारी कुशीनगर से सहायक नगर आयुक्त, मुरादाबाद नगर निगम बनाया गया. अतुल कुमार सिंह को उपजिलाधिकारी बलरामपुर से उपजिलाधिकारी शाहजहांपुर भेजा गया. मेधा शर्मा को उपजिलाधिकारी शाहजहांपुर से उपजिलाधिकारी जालौन नियुक्त किया गया.

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Published at : 28 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
PCS UP NEWS LUCKNOW NEWS
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