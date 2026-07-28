#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदयाशंकर सिंह के खिलाफ लगे नारे, मंत्री की बातें जनता को नहीं आई रास

दयाशंकर सिंह के खिलाफ लगे नारे, मंत्री की बातें जनता को नहीं आई रास

Ballia News In Hindi: बलिया में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करने पहुंचे योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : अजय भारती |  Updated at : 28 Jul 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources

बलिया में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह मुर्दाबाद और मौखिक आश्वाशन से काम नही चलेगा के नारे लगाए हैं. योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की वीडियो भी सामने आई है. बताया गया कि मंत्री दयाशंकर सिंह शिवपुर दियर (बयासी ) गांव में 6 दिनों से आंदोलन पर बैठे बाढ़ की कटान से प्रभावितों मुलाकात करने पहुंच थे. 

दरअसल, गंगा नदी में बाढ़ बहुत तेजी से तो नही मगर धीरे धीरे जरूर आ रही है. जब भी बाढ़ आती है तो नदी के निकट बसे लोग कटान से पीड़ित हो जाते है. लोगों के खेत और पक्के मकान कट कर नदी में डूब कर विलीन हो जाते है. इस बाढ़ के मौसम में इस गांव में भी कटान शुरू हो गया है. जिसके खतरे को देख कर ग्रामीणों ने कटान से बचाव की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे थे.

यूपी में 41 पीसीएस अफसरों का तबादला, कई जिलों में बदले सिटी मजिस्ट्रेट

समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की लिखित आश्वासन की मांग

बताया गया कि मंत्री दयाशंकर सिंह ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे, मंत्री ने बचाव कार्य कराए जाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों का धरना समाप्त कराया. आरोप है कि इसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोगों ने मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और लिखित आश्वासन की मांग की. हालांकि, मंत्री चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए.

नारेबाजी पर प्रदर्शन में शामिल लोगों ने क्या कहा?

वहीं, मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. आंदोनलकारियों में शामिल ब्रजकिशोर सिंह और कल्याण सिंह ने बताया कि जिसने यह वीडियो बनाया वह समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है. आंदोलन करे लोगों ने कहा कि, नारेबाजी करने वाले लोग 6 दिनों तक नहीं आए, आज उनकी उपस्थिति की क्या जरूरत थी? प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि हमारी सारी मांगे पूरी हो गई हैं, मंत्री जी सहृदयी हैं और जनता की भावनाओ को जानते है.

'हम नमाज पढ़ें तो FIR...', कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर बोली AIMIM

Published at : 28 Jul 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Daya Shankar Singh UP NEWS Ballia News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दयाशंकर सिंह के खिलाफ लगे नारे, मंत्री की बातें जनता को नहीं आई रास
दयाशंकर सिंह के खिलाफ लगे नारे, मंत्री की बातें जनता को नहीं आई रास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 41 PCS अफसरों का तबादला, कई जिलों में बदले सिटी मजिस्ट्रेट
यूपी में 41 PCS अफसरों का तबादला, कई जिलों में बदले सिटी मजिस्ट्रेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम नमाज पढ़ें तो FIR...', कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर बोली AIMIM
'हम नमाज पढ़ें तो FIR...', कांवड़ यात्रा पर पुलिस की एडवाइजरी पर बोली AIMIM
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का CJP ने मनाया लग्जरी जश्न, सोनम वांगचुक क्या बोले?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
'हम उस देवी के बारे...' कंगना रनौत के गटर छाप वाले बयान पर बोली सपा
इंडिया
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
NEET आंदोलनकारियों को बिहार-असम में बड़ी राहत, बंगाल खामोश!
क्रिकेट
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
कैसा रहा है रवींद्र जडेजा का टेस्ट में रिकॉर्ड, एक क्लिक में जानें
बॉलीवुड
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
नाना पाटेकर से जुड़ा नाम, अक्षय कुमार संग अफेयर...अब कहां हैं आयशा जुल्का?
इंडिया
Explained: क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
क्या US-चीन से आगे निकलकर भारत AI सुपरपावर बनेगा?
बिहार
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
पप्पू यादव का बड़ा हमला, बोले- गोपाल जी ठाकुर के मुंह पर कालिख पोत दो
एग्रीकल्चर
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
बटाई पर खेती, क्या मिलेगी PM किसान की अगली किस्त?
ABP NEWS
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
तेज प्रताप जेल में बीमार पड़े, क्या उन्हें ज़मानत मिलेगी?
ABP NEWS
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
तेज प्रताप बारिश में क्या कर रहे हैं? वे वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
बेकरी की दुकान की ट्रे पर सुबह की सैर करते चूहे का वीडियो वायरल हो गया है!
ABP NEWS
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
आधी रात को पल्सर गायब हो गया, CCTV ने देखा कि यह कैसे हुआ।
ABP NEWS
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
आसमान से आफत, पहाड़ों में तबाही।
Embed widget