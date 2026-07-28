दयाशंकर सिंह के खिलाफ लगे नारे, मंत्री की बातें जनता को नहीं आई रास

बलिया में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे योगी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की गई है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर सिंह मुर्दाबाद और मौखिक आश्वाशन से काम नही चलेगा के नारे लगाए हैं. योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की वीडियो भी सामने आई है. बताया गया कि मंत्री दयाशंकर सिंह शिवपुर दियर (बयासी ) गांव में 6 दिनों से आंदोलन पर बैठे बाढ़ की कटान से प्रभावितों मुलाकात करने पहुंच थे.

दरअसल, गंगा नदी में बाढ़ बहुत तेजी से तो नही मगर धीरे धीरे जरूर आ रही है. जब भी बाढ़ आती है तो नदी के निकट बसे लोग कटान से पीड़ित हो जाते है. लोगों के खेत और पक्के मकान कट कर नदी में डूब कर विलीन हो जाते है. इस बाढ़ के मौसम में इस गांव में भी कटान शुरू हो गया है. जिसके खतरे को देख कर ग्रामीणों ने कटान से बचाव की मांग को लेकर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे थे.

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समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने की लिखित आश्वासन की मांग

बताया गया कि मंत्री दयाशंकर सिंह ग्रामीणों के बीच पहुंचे थे, मंत्री ने बचाव कार्य कराए जाने का आश्वासन देकर ग्रामीणों का धरना समाप्त कराया. आरोप है कि इसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने लोगों ने मंत्री दयाशंकर सिंह के खिलाफ नारेबाजी की और लिखित आश्वासन की मांग की. हालांकि, मंत्री चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए.

नारेबाजी पर प्रदर्शन में शामिल लोगों ने क्या कहा?

वहीं, मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. आंदोनलकारियों में शामिल ब्रजकिशोर सिंह और कल्याण सिंह ने बताया कि जिसने यह वीडियो बनाया वह समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है. आंदोलन करे लोगों ने कहा कि, नारेबाजी करने वाले लोग 6 दिनों तक नहीं आए, आज उनकी उपस्थिति की क्या जरूरत थी? प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि हमारी सारी मांगे पूरी हो गई हैं, मंत्री जी सहृदयी हैं और जनता की भावनाओ को जानते है.

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