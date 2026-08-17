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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनितिन नवीन की टीम में यूपी से इस मुस्लिम नेता को मिली जगह

नितिन नवीन की टीम में यूपी से इस मुस्लिम नेता को मिली जगह

BJP New Team: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश से मुस्लिम नेता को जगह मिली है. तारिक मंसूर अभी यूपी विधानपरिषद् के सदस्य हैं.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 17 Aug 2026 03:54 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश से मुस्लिम नेता को जगह मिली है. नवीन की नई टीम में प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम है. वह अभी यूपी विधानपरिषद् के सदस्य हैं.

ओबीसी वर्ग से आने वाले तारिक मंसूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वीसी भी रह चुके हैं. इससे पहले, तारिक, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे. 

तारिक मंसूर को जिम्मेदारी देने के मायने क्या?

तारिक मंसूर को नितिन नवीन की टीम में जगह देने के मायने केवल मुस्लिम होने तक सीमित नहीं हैं. बल्कि वह ओबीसी नेताओं में से एक हैं. बीजेपी अपने इस फैसले के जरिए ओबीसी मुस्लिमों को अपनी ओर लाने की जुगत में लग गई है.

तारिक मंसूर साल 2023 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं. अप्रैल 2023 में एएमयू के वीसी का कार्यकाल खत्म होने के बाद वह बीजेपी के सदस्य बने.

2 बार के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को नितिन नवीन की टीम में मिली बड़ी जिम्मेदारी

तारिक मंसूर के अलावा यूपी से कुंवर बासित अली को भी बीजेपी में जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है.

यूपी में बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हैं मुस्लिम?

यूपी में बड़ी जीत के लिए बीजेपी के पक्ष में अगर मुस्लिमों का बड़ा वर्ग साथ आ जाए तो वह पार्टी के लिए न सिर्फ फायदे का सौदा होगा बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा का भी ठीक ठाक नुकसान करेगा. 

कई मौकों पर बीजेपी नेताओं ने यह बात कही है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वन धर्म या जाति देखकर नहीं किया जाता है. सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है. 

खुद सीएम योगी भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि सरकार धर्म और जाति देखकर फैसले नहीं करती है. अब यह देखना है कि इस फैसले से यूपी बीजेपी को कितना लाभ मिलता है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 17 Aug 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Nitin Nabin UP NEWS Up Politics UP Election 2027
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