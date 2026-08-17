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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड2 साल बाद खत्म हुआ स्मृति ईरानी का वनवास, नितिन नवीन की टीम में मिली नई जिम्मेदारी

2 साल बाद खत्म हुआ स्मृति ईरानी का वनवास, नितिन नवीन की टीम में मिली नई जिम्मेदारी

Smriti Irani News: स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. वहीं स्मृति साल 2011 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं और साल 2019 में वे लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से सांसद बनी.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 17 Aug 2026 03:33 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी से पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 17 अगस्त, सोमवार को यह सूची जारी हुई. इस नई जिम्मेदारी के बाद ईरानी का सियासी वनवास करीब दो वर्षों बाद खत्म हुआ है. 

साल 2024 में अमेठी से चुनाव हारने के बाद राजनीतिक तौर पर सक्रिय थीं लेकिन उनके सियासी भविष्य को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रहीं थीं. हालांकि आज के निर्णय के बाद इन अटकलों पर पूर्णतया विराम लग गया है.

स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. साल 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली. इसके बाद उन्होंने पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. वहीं स्मृति ईरानी साल 2011 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं और साल 2019 में वे लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से सांसद बनी. राजनीति में आने से पहले वह टेलीविजन अभिनेत्री और मॉडल के रूप में भी चर्चित रहीं. वह केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं.

साल 2000 में एकता कपूर के प्रोडक्शन से बदली किस्मत

स्मृति ईरानी का जन्म 23 मार्च 1976 में नई दिल्ली में हुआ था. राजनीतिक जगत में आने से पहले स्मृति ईरानी एक अभिनेत्री के रूप में जानी जाती थी. वहीं साल 2000 में स्मृति को एकता कपूर के प्रोडक्शन से मिला ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, शो ने इनकी किस्मत को बदल कर रख दी थी और घर-घर में इनकी चर्चा होने लगी थी, जिसके बाद से वे टीवी की दुनिया का सितारा बन गईं. साल 2001 में इनकी शादी जुबिन ईरानी से हुई, जिसके बाद वे स्मृति मल्होत्रा से स्मृति जुबिन ईरानी कहलाने लगीं.

साल 2019 में अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराकर बनी बड़ा चेहरा

साल 2011 में राज्यसभा के लिए चुनें जाने के बाद स्मृति ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा. हालांकि वह चुनाव हार गईं थी. इसके बाद स्मृति ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से राहुल गांधी को हराकर एक बड़ा राजनीतिक पटलफेर कर दिया, जिसके बाद से इनकी राजनीतिक जगत और बीजेपी में महत्वपूर्ण चेहरों में गिनती होने लगीं. वहीं साल 2024 में लोकसभा चुनाव में स्मृति को अमेठी सीट से हार का सामना करना पढ़ा. इन्हें कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने इस सीट से हराया था.

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स्मृति ईरानी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में भी भूमिकाएं निभाई हैं. इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कई मंत्रालय संभाले. इनमें शामिल है-

  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय
  • कपड़ा मंत्रालय
  • महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
  • सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 17 Aug 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS SMRITI IRANI
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