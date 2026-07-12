INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद: दलित महिला के सिर पर पिस्टल रखकर कराया धर्म परिवर्तन, शिकायत पर मुस्लिम दंपत्ति गिरफ्तार

मुरादाबाद: दलित महिला के सिर पर पिस्टल रखकर कराया धर्म परिवर्तन, शिकायत पर मुस्लिम दंपत्ति गिरफ्तार

UP News In Hindi: मुरादाबाद में एक दलित महिला को मुस्लिम दंपत्ति, मौलवी और दो अज्ञात आरोपियों ने बंधक बनाकर जबरन धर्म परिवर्तन कराया. बताया जा रहा है कि आरोपी पति की पहली से उस पर बुरी नजर थी.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 12 Jul 2026 08:18 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दलित महिला को बंधक बनाकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में मुस्लिम दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी मुस्लिम पति-पत्नी और एक मौलवी पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी मुस्लिम दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि घटना में शामिल मौलवी और दो अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है. 

आरोपियों ने महिला के सिर पर पिस्टल लगाकर कराया धर्म परिवर्तन

घटना मझोला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. दर्ज प्राथमिक के अनुसार, प्रकाश नगर की रहने वाली पीड़िता के आरोपी सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी मेहनाज (मेहराज बेगम) के परिवार से पिछले तीन सालों से बेहद घनिष्ठ और पारिवारिक संबंध थे. दोनों परिवार एक-दूसरे के साथ मिलकर सभी त्योहार मनाया करते थे. महिला को भनक भी नहीं थी कि सुल्तान सलाउद्दीन उस पर बुरी नजर रखता था. आरोप है कि बीते 6 फरवरी को मेहराज बेगम ने पीड़िता को झांसा देकर अपने घर बुलाया. जैसे ही महिला वहां पहुंची, सुल्तान सलाउद्दीन, उसकी पत्नी मेहनाज, एक मौलवी और दो अज्ञात लोगों ने मिलकर उसे बंधक बना लिया. 

इसके बाद आरोपियों ने महिला के सिर पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल लगा दी और जान से मारने की धमकी देकर मौलवी के सामने जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद उस पर निकाह करने का भारी दबाव बनाया गया. जब महिला ने इसका कड़ा विरोध किया, तो मौके पर मौजूद मौलवी ने भी इस जबरन निकाह को इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसे अवैध कहा. इस पर भी मुख्य आरोपी सुल्तान सलाउद्दीन नहीं माना और चिल्लाकर कहा कि मैं तो इसे बीवी बनाकर ही रखूंगा.

'सपा के हाथ रामभक्तों के खून से सने, कांग्रेस ने राम को नकारा', गोरखपुर में CM योगी का हमला

पुलिस ने आरोपी दंपति, मौलवी पर 10 धाराओं में मुकदमा किया दर्ज

विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता को जातिसूचक शब्द कहे, गालियां दीं और कई दिनों तक घर में बंधक बनाकर रखा. पीड़िता का आरोप है कि बंधक रहने के दौरान सुल्तान सलाउद्दीन ने उसके साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी भी की. किसी तरह वहां से जान बचाकर निकली पीड़िता को आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. 

बताया जा रहा है कि आरोपी सुल्तान सलाउद्दीन का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में बदायूं जनपद में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज है. मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी सुल्तान सलाउद्दीन, मेहनाज, मौलवी और दो अज्ञात के खिलाफ अपहरण, छेड़खानी, जान से मारने की धमकी, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (जबरन धर्मांतरण) और एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट सहित कुल 10 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. 

दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मौलवी और दो अन्य अज्ञात की तलाश जारी

मामले की जानकारी देते हुए मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि कल (11 जुलाई) थाना मझोला पर प्रकाश नगर की रहने वाली एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था. पीड़िता का आरोप है कि जान-पहचान के एक व्यक्ति सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी ने उन्हें घर बुलाया, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार, छेड़खानी की गई, अवैध रूप से बंधक बनाकर रखा गया और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया. पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है.

नामजद दोनों मुख्य आरोपियों सुल्तान सलाउद्दीन और उसकी पत्नी मेहनाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. घटना में शामिल मौलवी और दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, उन्हें भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

'BSP हिंसा की राजनीति नहीं करती', विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व CM मायावती का बड़ा सियासी संदेश

About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 08:18 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Moradabad News UP Police CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: दलित महिला के सिर पर पिस्टल रखकर कराया धर्म परिवर्तन, शिकायत पर मुस्लिम दंपत्ति गिरफ्तार
मुरादाबाद: दलित महिला के सिर पर पिस्टल रखकर कराया धर्म परिवर्तन, शिकायत पर मुस्लिम दंपत्ति गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: उफनते नाले में बारातियों से भरी बोलेरो बही, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाईं 6 जिंदगियां
यूपी: उफनते नाले में बारातियों से भरी बोलेरो बही, युवकों ने जान जोखिम में डालकर बचाईं 6 जिंदगियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी में मानव तस्करी का पर्दाफाश, एक लाख में बेची गई किशोरी; 5 गिरफ्तार
वाराणसी में मानव तस्करी का पर्दाफाश, एक लाख में बेची गई किशोरी; 5 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
'भारत के कहने पर PAK नहीं आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति', बोले अब्दुल बासित, PM मोदी की जमकर तारीफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट
यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार; IMD ने जारी किया अपडेट
ओटीटी
'धमाल 4' आई पसंद तो ओटीटी पर देख डालिए बॉलीवुड की 7 जबरदस्त कॉमेडी फिल्में, नहीं रुकेगी हंसी
'धमाल 4' आई पसंद तो ओटीटी पर देख डालिए बॉलीवुड की 7 जबरदस्त कॉमेडी फिल्में, नहीं रुकेगी हंसी
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
क्रिकेट
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
0-4 की हार, इंग्लैंड में क्यों फिसड्डी साबित हुई टीम इंडिया; जानें शर्मनाक प्रदर्शन के 5 बड़े कारण
विश्व
PoK में पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी, रेंजर्स ने मस्जिद को भी लूटा, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग
PoK में पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी, रेंजर्स ने मस्जिद को भी लूटा, प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग
ट्रेंडिंग
मूकबधीर को शख्स ने दी लिफ्ट, मदद पाकर भावुक हुआ और कसकर लगाया गले- वीडियो वायरल
मूकबधीर को शख्स ने दी लिफ्ट, मदद पाकर भावुक हुआ और कसकर लगाया गले- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
HDMI 2.1, USB-C और Display Port में क्या अंतर, जानें मॉनिटर के लिए कौन-सा होता है बेहतर?
HDMI 2.1, USB-C और Display Port में क्या अंतर, जानें मॉनिटर के लिए कौन-सा होता है बेहतर?
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget