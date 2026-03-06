अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदा 35 करोड़ रुपये का भूखंड, रामनगरी में तीन जगह कर चुके निवेश

दिग्गज फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 2.67 एकड़ का एक भूखंड 35 करोड़ रुपये में खरीदा है. रियल्टी कंपनी ‘हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा’ (एचओएबीएल) ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि उसके साथ यह सौदा अमिताभ बच्चन की कंपनी एबी कॉर्प लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश यादव के माध्यम से संपन्न हुआ.

यह भूखंड कंपनी की 75 एकड़ की लक्जरी भू-विकास परियोजना ‘द सरयू’ के निकट स्थित है. जनवरी, 2024 में भी बच्चन ने इस परियोजना में एक प्लॉट खरीदा था.

कंपनी ने कहा कि बच्चन का अयोध्या में उसके माध्यम से किया गया यह तीसरा निवेश और कुल मिलाकर चौथा निवेश है. बच्चन ने इससे पहले एचओएबीएल की ‘सोल डे अलीबाग’ परियोजना में भी 10,000 वर्ग फुट का एक प्लॉट खरीदा था.

अयोध्या आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा- कंपनी

कंपनी के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने कहा कि बुनियादी ढांचे के निरंतर विकास और सरकारी निवेश के कारण अयोध्या दीर्घकालिक भूमि निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है.

वर्ष 2020 में स्थापित एचओएबीएल देश की प्रमुख ब्रांडेड जमीन डेवलपर फर्मों में से एक है. कंपनी ने पांच वर्षों में 1.3 करोड़ वर्ग फुट से अधिक विकसित भूमि बेची है और वर्तमान में लगभग 3.4 करोड़ वर्ग फुट भूमि पर विकास कार्य जारी है.