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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या में अफवाह का असर, पेट्रोल पंपों पर अचानक उमड़ी भीड़, वाहनों की लगीं कतारें, पुलिस तैनात

अयोध्या में अफवाह का असर, पेट्रोल पंपों पर अचानक उमड़ी भीड़, वाहनों की लगीं कतारें, पुलिस तैनात

Ayodhya News In Hindi: सोशल मीडिया और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये अफवाह फैली कि पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं और कमी हो गयी है. देखते ही देखते पेट्रोल पंप के बाहर वाहनों की कतारें लग गयीं.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Updated at : 25 Mar 2026 07:20 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंगलवार को उस समय पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गयी, जब सोशल मीडिया और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ये अफवाह फैली कि पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं और कमी हो गयी है. देखते ही देखते पेट्रोल पंप के बाहर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गयीं. हालात नियंत्रण से बाहर होता देख पुलिस बल उतरा और स्थिति संभाली.

पेट्रोल पंप पर कई जगह विवाद की स्थिति बन गयी थी. स्थानीय प्रशासन और पंप संचालकों ने लोगों को आश्वासन दिया कि पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. लिहाजा पैनिक न हों और न ऐसी अफवाह फैलाएं.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि जनपद में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तेजी से फैली अफवाह ने लोगों को पैनिक में भर दिया. जिसमें दावा किया गया था कि पेट्रोल-डीजल महंगा होने वाला है या बाजार में कमी आ सकती है. इसके चलते दोपहिया और चारपहिया वाहनों की भारी भीड़ पेट्रोल पंपों पर जुट गई. नाका, देवकाली, उदया चौराहा, सिविल लाइंस समेत शहर के प्रमुख पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतारें सड़क तक पहुंच गईं. बढ़ते दबाव को देखते हुए कई पंप संचालकों ने पंप बंद कर दिए, जिससे लोगों में और गुस्सा बढ़ गया.

पर्याप्त तेल का भंडार होने का दावा

लोगों के बीच फैले पैनिक पर पेट्रोल पंप संचालकों ने साफ कहा कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, पंप पर पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है. किसी तरह की कोई क्राइसिस नहीं है. इसके बावजूद भी लोग अनावश्यक रूप से टैंक भरवाने के लिए घंटों चक्कर काटते रहे.

प्रशासन ने की अपील

उधर अयोध्या प्रशासन और पेट्रोलियम एसोसिएशन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह में न आएं. जनपद में पेट्रोल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है. कोई कमी नहीं है. पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौके पर फोर्स तैनात किया. पंप संचालकों ने बताया कि लगभग डेढ़ घंटे पहले अचानक उपभोक्ताओं की हलचल बढ़ गई और स्थिति बेकाबू होती गई थी.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 25 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Ayodhya News UP NEWS Petrol Crisis
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