Sultanpur News: फोन न उठाने पर शख्स बना हैवान, बच्चों के सामने ही पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

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उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में धनपतगंज थाना क्षेत्र के सेवरा चरथई गांव में मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. नकछेद नामक व्यक्ति ने महज फोन न उठाने पर अपनी पत्नी कुसुम की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. जिसके बाद कोहराम मच गया,सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

आरोप है कि नकछेद ने आकर पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. उस वक्त घर पर बच्चे भी थे, चीखपुकार सुन आसपास के लोग दौड़े और लहुलुहान कुसुम को अस्पताल ले गए. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह मृतका कुसुम का पति नकछेद गुस्से में घर आया. बताया गया कि सोमवार रात 12 बजे उसने पत्नी को फोन किया था, लेकिन वह उठा नहीं पाई. बस इसी बात पर नाराज होकर उसने घर पहुंचते ही मारपीट शुरू कर दी. उनके दो बच्चे उदयभान और दीक्षा ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में पागल नकछेद ने उन्हें भी धक्का देकर दूर कर दिया.

बच्चों ने पुलिस को बताया कि पिता ने मां को बेरहमी से पीटा. दीक्षा ने कहा कि रात में पापा मम्मी को मार रहे थे, मैं मम्मी को लेकर बड़ी मम्मी के घर चली गयी. सुबह जब हम वापस आए तो पापा ने फिर डंडे से मम्मी को मार दिया. वे मौके पर ही गिर पड़ीं. आस पड़ोस के लोग उन्हें लेकर अस्पताल गए, लेकिन उनकी मौत हो गयी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही सीओ आशुतोष कुमार और थाना प्रभारी अंजू मिश्रा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. सीओ आशुतोष ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गुस्से में उसने पत्नी को पीटा जिससे उसकी मौत हो गयी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे कार्रवाई की जा रही है.