हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडSultanpur News: फोन न उठाने पर शख्स बना हैवान, बच्चों के सामने ही पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

Sultanpur News: फोन न उठाने पर शख्स बना हैवान, बच्चों के सामने ही पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला

Sultanpur News In Hindi: सोमवार रात 12 बजे उसने पत्नी को फोन किया था, लेकिन वह उठा नहीं पाई. बस इसी बात पर नाराज होकर उसने घर पहुंचते ही मारपीट शुरू कर दी. जिसके बाद उसकी मौत हो गयी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 25 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में धनपतगंज थाना क्षेत्र के सेवरा चरथई गांव में मंगलवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. नकछेद नामक व्यक्ति ने महज फोन न उठाने पर अपनी पत्नी कुसुम की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. जिसके बाद कोहराम मच गया,सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

आरोप है कि नकछेद ने आकर पत्नी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. उस वक्त घर पर बच्चे भी थे, चीखपुकार सुन आसपास के लोग दौड़े और लहुलुहान कुसुम को अस्पताल ले गए. लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह मृतका कुसुम का पति नकछेद गुस्से में घर आया. बताया गया कि सोमवार रात 12 बजे उसने पत्नी को फोन किया था, लेकिन वह उठा नहीं पाई. बस इसी बात पर नाराज होकर उसने घर पहुंचते ही मारपीट शुरू कर दी. उनके दो बच्चे उदयभान और दीक्षा ने मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में पागल नकछेद ने उन्हें भी धक्का देकर दूर कर दिया.

बच्चों ने पुलिस को बताया कि पिता ने मां को बेरहमी से पीटा. दीक्षा ने कहा कि रात में पापा मम्मी को मार रहे थे, मैं मम्मी को लेकर बड़ी मम्मी के घर चली गयी. सुबह जब हम वापस आए तो पापा ने फिर डंडे से मम्मी को मार दिया. वे मौके पर ही गिर पड़ीं. आस पड़ोस के लोग उन्हें लेकर अस्पताल गए, लेकिन उनकी मौत हो गयी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलते ही सीओ आशुतोष कुमार और थाना प्रभारी अंजू मिश्रा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. सीओ आशुतोष ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. गुस्से में उसने पत्नी को पीटा जिससे उसकी मौत हो गयी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आगे कार्रवाई की जा रही है.

और पढ़ें
Published at : 25 Mar 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Sultanpur News Murder News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Sultanpur News: फोन न उठाने पर शख्स बना हैवान, बच्चों के सामने ही पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला
सुल्तानपुर: फोन न उठाने पर शख्स बना हैवान, बच्चों के सामने ही पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: ईरान की मदद के लिए आया शिया समुदाय, दरगाह हजरत अब्बास पर महिलाओं- बच्चों ने जुटाए रुपये
लखनऊ: ईरान की मदद के लिए आगे आया शिया समुदाय, दरगाह हजरत अब्बास पर महिलाओं- बच्चों ने जुटाए रुपये
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Fatehpur News: क्लर्क ने की खुदकुशी की कोशिश, DIOS और बीजेपी नेता पर लगे गंभीर आरोप
फतेहपुर: क्लर्क ने की खुदकुशी की कोशिश, DIOS और बीजेपी नेता पर लगे गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: अविमुक्तेश्वरानंद उतारेंगे चतुरंगिणी सेना, गो रक्षा का करेंगे कार्य, 2.18 लाख भर्ती का लक्ष्य
अविमुक्तेश्वरानंद उतारेंगे चतुरंगिणी सेना, गो रक्षा का करेंगे कार्य, 2.18 लाख भर्ती का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
मिडिल ईस्ट युद्ध: AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'अगर ईरान ने पूरा होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो...'
मिडिल ईस्ट युद्ध: AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'अगर ईरान ने पूरा होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो...'
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
बॉलीवुड
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
अमीषा पटेल ने 'धुरंधर 2' को बताया आई ओपनर, बोलीं- आदित्य धर ने एक्टर्स को कास्ट किया, इंस्टाग्रामर्स को नहीं
आईपीएल 2026
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
CSK में आया 150 की रफ्तार वाला खूंखार गेंदबाज, IPL 2026 में मचाएगा कोहराम
इंडिया
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, जानें किन-किन मुद्दों पर होगी बात
इंडिया
West Bengal Elections 2026: बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
जनरल नॉलेज
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
कौन रखता है भारतीय सेनाओं के जहाजों और विमानों के नाम, जानें क्या है इसके नियम
हेल्थ
Dry Mouth In The Morning: सुबह उठते ही सूख रहा है मुंह और आ रही है बदबू? शरीर के अंदर छिपी है यह बड़ी गड़बड़
सुबह उठते ही सूख रहा है मुंह और आ रही है बदबू? शरीर के अंदर छिपी है यह बड़ी गड़बड़
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget