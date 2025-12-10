राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दूसरी सालगिरह 22 जनवरी को नहीं! चंपत राय ने दी बड़ी जानकारी

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में वर्ष 2024 में उद्घाटित राम मंदिर और राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दूसरी सालगिरह 22 जनवरी 2026 को नहीं होगी. यह जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने दी है.

उन्होंने कहा है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दूसरी सालगिरह 31 दिसंबर को होगी. बता दें राम मंदिर ट्रस्ट, प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ को प्रतिष्ठा द्वादशी के तौर पर मनाता है. इस बार यह द्वादशी 31 दिसंबर को पड़ रही है. इस संदर्भ में कई सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की भी तैयारी की गई है.

बता दें बीते ही दिनों राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था. उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत समेत कई लोग मौजूद थे.