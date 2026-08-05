यूपी में मानसून सक्रिय, लखनऊ समेत 52 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम बदल गया है. बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. मौसम विभाग ने आज 5 अगस्त को भी पश्चिमी और पूर्वीं संभाग के 41 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है. जबकि 11 जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में आज मानसून काफी सक्रिय रहेगा. प्रदेश के दोनों संभागों में आज गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है. इस दौरान 50-60 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है. प्रदेश के बड़े हिस्से में अगले कुछ दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है.

राजधानी लखनऊ में भी सुबह से काले बादलों को डेरा देखने को मिल रहा है. आज दिनभर यहां रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहेगा. यहां अधिकतम तापमान में 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान हैं. नोएडा-गाजियाबाद में आज भी बादल छाए हुए हैं. कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही है. यहां दिनभर बादलों की आवाजाही रहेगी और ज़्यादातर जगहों पर बारिश होने का अनुमान है.

इन जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, फ़तेहपुर, कौशांबी, चित्रकूट, बांदा और हमीरपुर में लगभग सभी जगहों पर गरज-चमक के साथ बहुत भारी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि मेरठ, बागपत, शामली, मुरादाबाद, सँभल, रामपुर, अमरोहा, बरेली में भी भारी बारिश की चेतावनी है.

वहीं राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, जालौन, महोबा, हमीरपुर, शाहजहांपुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मीरजापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर और गोरखपुर में आज लगभग सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट है. इन जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

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नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फ़िरोज़ाबाद में आज घने बादल छाए रहेंगे और ज़्यादातर जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती हैं. झांसी, ललितपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाज़ीपुर और चंदौली में भी अनेक जगहों पर बारिश का अलर्ट है.

प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट

मौसम में आए इस बदलाव की वजह से अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री तक की गिरावट आएगी. इसके बाद फिर धीरे-धीरे तापमान में वृद्धि होगी. यूपी में 7 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा, इसके बाद मानसून फिर से कमजोर होता दिख रहा है. 8 अगस्त से प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है लेकिन, कहीं कोई अलर्ट नहीं दिया गया है.