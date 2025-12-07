बाबरी मस्जिद शिलान्यास विवाद पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद बोले- 'यह बीजेपी की बड़ी साजिश'

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कथित रूप से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस मुद्दे पर अयोध्या (फैजाबाद) से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की सोची-समझी राजनीतिक योजना का हिस्सा है.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दोबारा हवा दे रही है ताकि लोग मूल समस्याओं से ध्यान न हटा सकें. उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिन वास्तविक मुद्दों पर जवाब मांग रही है- जैसे बेरोजगारी, किसानों की आय, महंगाई और युवाओं से किए गए वादे उन पर सरकार असफल रही है.

Ayodhya, Uttar Pradesh: On suspended TMC MLA Humayun Kabir laying the foundation for a Babri Masjid, SP MP Awadhesh Prasad says, "This is a project of the BJP. The issue of the Babri Masjid has been fully projected, and because many promises made by the government, whether by our… pic.twitter.com/msRsjXrzLx — IANS (@ians_india) December 7, 2025

बाबरी मस्जिद के मुद्दे को फिर बढ़ा रही बीजेपी

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह BJP की परियोजना है. बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह बीजेपी द्वारा आगे बढ़ाया गया है. सरकार ने रोजगार, किसानों के नियमों, युवाओं के खातों में 15 लाख जैसी बातों पर कोई वादा पूरा नहीं किया है. जब इन मुद्दों पर सरकार जवाब देने में असमर्थ होती है, तो ऐसे विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता बहस में उलझी रहे और असली मुद्दे पीछे छूट जाएं.

देश की राजनीतिक दिशा भटकाना चाहती है बीजेपी

सपा सांसद ने यह भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को अच्छी तरह समझने लगी है, लेकिन बीजेपी बार-बार धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उछालकर देश की राजनीतिक दिशा भटकाना चाहती है. उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही ऐसे कदम ज्यादा तेज हो जाते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जा सके.

आने वाले चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी जनता

अवेधश प्रसाद का कहना है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता आज रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य है. लेकिन इन सवालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरह के घटनाक्रमों को हवा देती है. उन्होंने दावा किया कि आम जनता इन मुद्दों को समझने लगी है और आने वाले चुनावों में इस तरह की राजनीति का जवाब देगी.

इस बयान के बाद अयोध्या और प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. बीजेपी की ओर से हालांकि इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से चर्चा में आने से आने वाले चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है. अवधेश प्रसाद ने अपने बयान के अंत में कहा कि देश को विकास चाहिए, विवाद नहीं. जनता अब असली मुद्दों पर जवाब चाहती है और इसी डर से बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है.

ये भी पढ़िए- बिहार: 'हिंदू और सनातन संस्कृति का नेहरू परिवार ने किया अपमान', BJP नेता दिलीप जायसवाल का आरोप