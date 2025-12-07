हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाबरी मस्जिद शिलान्यास विवाद पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद बोले- 'यह बीजेपी की बड़ी साजिश'

बाबरी मस्जिद शिलान्यास विवाद पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद बोले- 'यह बीजेपी की बड़ी साजिश'

UP News: अयोध्या में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर विवाद बढ़ गया है. एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Dec 2025 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा कथित रूप से बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इस मुद्दे पर अयोध्या (फैजाबाद) से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी की सोची-समझी राजनीतिक योजना का हिस्सा है.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दोबारा हवा दे रही है ताकि लोग मूल समस्याओं से ध्यान न हटा सकें. उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता जिन वास्तविक मुद्दों पर जवाब मांग रही है- जैसे बेरोजगारी, किसानों की आय, महंगाई और युवाओं से किए गए वादे उन पर सरकार असफल रही है.

बाबरी मस्जिद के मुद्दे को फिर बढ़ा रही बीजेपी

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह BJP की परियोजना है. बाबरी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह बीजेपी द्वारा आगे बढ़ाया गया है. सरकार ने रोजगार, किसानों के नियमों, युवाओं के खातों में 15 लाख जैसी बातों पर कोई वादा पूरा नहीं किया है. जब इन मुद्दों पर सरकार जवाब देने में असमर्थ होती है, तो ऐसे विवादित मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि जनता बहस में उलझी रहे और असली मुद्दे पीछे छूट जाएं.

देश की राजनीतिक दिशा भटकाना चाहती है बीजेपी

सपा सांसद ने यह भी कहा कि जनता अब इन मुद्दों को अच्छी तरह समझने लगी है, लेकिन बीजेपी बार-बार धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को उछालकर देश की राजनीतिक दिशा भटकाना चाहती है. उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही ऐसे कदम ज्यादा तेज हो जाते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को प्रभावित किया जा सके.

आने वाले चुनाव में बीजेपी को जवाब देगी जनता

अवेधश प्रसाद का कहना है कि देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता आज रोजगार, महंगाई, किसानों की आय और युवाओं का भविष्य है. लेकिन इन सवालों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी इस तरह के घटनाक्रमों को हवा देती है. उन्होंने दावा किया कि आम जनता इन मुद्दों को समझने लगी है और आने वाले चुनावों में इस तरह की राजनीति का जवाब देगी.

इस बयान के बाद अयोध्या और प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई है. बीजेपी की ओर से हालांकि इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा फिर से चर्चा में आने से आने वाले चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ सकता है. अवधेश प्रसाद ने अपने बयान के अंत में कहा कि देश को विकास चाहिए, विवाद नहीं. जनता अब असली मुद्दों पर जवाब चाहती है और इसी डर से बीजेपी ऐसे मुद्दे उठाती है.

ये भी पढ़िए- बिहार: 'हिंदू और सनातन संस्कृति का नेहरू परिवार ने किया अपमान', BJP नेता दिलीप जायसवाल का आरोप

Published at : 07 Dec 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Ayodhya News Uttar Pradesh Babri Masjid UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, कहा- मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, कहा- मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Claudia की Journey: Filmy Struggles, Bigg Boss Fame और OTT Comeback का Perfect Mix
Elvish Yadav ने शेयर की अपनी Real Struggle Story, YouTube Journey, Aukaat Ke Bahar & more
Cricketer Smriti Mandhana की शादी टूटी, Social Media Post के जरिए खुद दी जानकारी
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त भड़की आग उस वक्त का वीडियो आ गया सामने
Goa Nightclub Fire: गोवा नाइट क्लब में जिस वक्त लगी आग उस वक्त का लाइव वीडियो आया सामने
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
डोनाल्ड ट्रंप का नया बवाल! वीजा को लेकर बनाया नया नियम, जानें भारतीयों पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, कहा- मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कांग्रेस का हमला, कहा- मेट्रो को जिम्मेदार ठहराना सरकार की नाकामी
टेलीविजन
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
शादी के बंधन में बंधीं बिग बॉस 9 फेम रूपल त्यागी, प्राइवेट सेरेमनी में रचाया ब्याह
क्रिकेट
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
Watch: सिंहाचलम मन्दिर पहुंचे विराट कोहली, POTS अवार्ड जीतकर लिया भगवान विष्णु का आशीर्वाद
इंडिया
Watch: गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
गोवा के नाइटक्लब में आग ने 25 लोगों की ले ली जान! हादसे का भयानक वीडियो आया सामने
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
ट्रैवल
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान
महिला सोलो ट्रैवलर्स के लिए ये हैं भारत की 10 सबसे सुरक्षित और खूबसूरत जगहें, आज ही बना लें प्लान
शिक्षा
“स्टूडेंट्स की हिडन सुपरपावर” है नींद, एग्जाम के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं अच्छी स्लीप भी है जरूरी
“स्टूडेंट्स की हिडन सुपरपावर” है नींद, एग्जाम के दौरान सिर्फ पढ़ाई नहीं अच्छी स्लीप भी है जरूरी
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget