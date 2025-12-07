बिहार: 'हिंदू और सनातन संस्कृति का नेहरू परिवार ने किया अपमान', BJP नेता दिलीप जायसवाल का आरोप

बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने शनिवार (6 दिसंबर) को कई मुद्दों पर विपक्ष और निलंबित टीएमसी नेता हुमायूं कबीर पर तीखा प्रहार किया. बाबरी मस्जिद के शिलान्यास से लेकर इंडिगो फ्लाइट विवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश के माहौल को बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं है.

जायसवाल ने एएनआई से बातचीत में कहा कि भारत एक आस्था का देश है, जहां मंदिर हो या मस्जिद दोनों का निर्माण किसी भी समुदाय का अधिकार है. लेकिन कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक दल धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल कर देश का माहौल खराब करें, यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने हुमायूं कबीर के हालिया बयान को सोची-समझी उकसावे की राजनीति बताया और कहा कि ऐसे लोग भारत की गंगा-जमुनी तहजीब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

हिंदू और सनातन संस्कृति का नेहरू परिवार ने किया अपमान

बिहार बीजेपी अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस और नेहरू परिवार ने शासन किया है, लेकिन इस दौरान हिंदू और सनातन संस्कृति का कई बार अपमान हुआ है. जायसवाल ने कहा कि देश अब यह सब सहन नहीं करेगा. लोगों की सोच बदल चुकी है और आज भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता है.

मतदाता सूची का शुद्धीकरण कर रहा आयोग- जायसवाल

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के आरोपों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सिर्फ मतदाता सूची का ‘शुद्धीकरण’ कर रहा है, जो उसकी जिम्मेदारी है. जायसवाल ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है या जिनके नाम दो जगह दर्ज हैं, उन्हें हटाना स्वाभाविक है. लेकिन विपक्ष अपने राजनीतिक अस्तित्व के डर से इसे मुद्दा बना रहा है. असल में उन्हें फोबिया हो गया है कि सही मतदाता सूची बनने पर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी.

पायलटों की ड्यूटी और आराम का इंडियो का रखना चाहिए ध्यान

इंडिगो फ्लाइट में पायलटों की कमी के कारण उड़ान संचालन में आई बाधा पर भी उन्होंने कंपनी को नसीहत दी. जायसवाल ने कहा कि इंडिगो को अपने पायलटों की ड्यूटी और आराम का पूरा ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर पायलट ही थके रहेंगे तो हादसे का खतरा बढ़ जाएगा. इंडिगो को चाहिए कि पायलटों की संख्या बढ़ाकर समस्या का समाधान करें, न कि उन्हें लगातार अतिरिक्त ड्यूटी देकर जोखिम बढ़ाए.

दिलीप जायसवाल के इन बयानों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. उन्होंने साफ कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी.

ये भी पढ़िए-'बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए', बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का बयान