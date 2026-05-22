अयोध्या की जिला महिला अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू

उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या से आगजनी का बड़ा मामला सामने आया है, अयोध्या के जिला महिला अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया. बताया गया कि अस्पताल के चतुर्थ तल पर अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, आग लगते ही पूरे अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

बताया गया कि फायर ब्रिगेड की टीम ने अस्पताल कर्मचारियों और प्रशासन के सहयोग से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग लगने के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों में दहशत का माहौल देखने को मिला. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

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घटना की सूचना पर पहुंचे आलाधिकारी

घटना की सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पूरे हालात का जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. यह घटना कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित जिला महिला अस्पताल की है. फिलहाल, आग पर काबू पा लिया गया है, साथ ही इस घटना ने फायर सेफ्टी सिस्टम की नाकामियों को भी उजागर किया है.

हादसे के बाद डबल डेकर स्लीपर बस में लगी आग

गर्मी के सीजन में आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है, ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है. आगजनी का अयोध्या का यह कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले यूपी के फिरोजाबाद के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार को कानपुर से सवारियां लेकर गुड़गांव जा रही एक डबल डेकर स्लीपर बस में हादसे के बाद आग लग गई. हादसे के वक्त बस में करीब 30 पैसेंजर सवार थे, इस हादसे में ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई.

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