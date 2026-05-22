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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफिरोजाबाद सड़क हादसा: डंपर-बस टक्कर में लगी आग, ड्राइवर की जलकर मौत कंडक्टर घायल

फिरोजाबाद सड़क हादसा: डंपर-बस टक्कर में लगी आग, ड्राइवर की जलकर मौत कंडक्टर घायल

Firozabad News In Hindi :फिरोजाबाद के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रात 2 बजे कानपुर से गुड़गांव जा रही स्लीपर बस पलटे डंपर से टकरा गई.टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: Khushbu kumari | Updated at : 22 May 2026 07:25 PM (IST)
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फिरोजाबाद के थाना आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार की बीती रात करीब 2:00 बजे एक रूह कंपा देने वाला हादसा सामने आया है. कानपुर से सवारियां लेकर गुड़गांव जा रही एक डबल डेकर स्लीपर बस (UP 70 HN 2763) थाना मटसेना क्षेत्र के माइलस्टोन संख्या 46 पर हादसे का शिकार हो गई.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर पहले से ही बालू से लदा एक डंपर (HR 38 AJ 6501) अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया था. रात के घने अंधेरे में तेज रफ्तार स्लीपर बस पलटे हुए डंपर को नहीं देख सकी और पीछे से उसमें बेहद जोरदार टक्कर मार दी.

धमाके के साथ लगी आग, 5 फायर टेंडर्स ने संभाला मोर्चा

टक्कर इतनी भयानक थी कि डंपर से टकराते ही बस के अगले हिस्से में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई. हादसे के वक्त बस में करीब 30 यात्री सवार थे, जिनमें हड़कंप और चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही मटसेना थाना पुलिस, एक्सप्रेसवे की रेस्क्यू टीम और फायर स्टेशन फिरोजाबाद से 5 फायर टेंडर (दमकल की गाड़ियां) तुरंत मौके पर रवाना की गई. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूर्ण रूप से काबू पाया.

ड्राइवर की जलकर मौत, कंडक्टर घायल

पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए बस के शीशे तोड़े और उसमें फंसे सभी 30 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि इस दौरान बस चला रहे ड्राइवर शंभू बढ़ई (निवासी-कानपुर) स्टीयरिंग और केबिन के बीच बुरी तरह फंस गए थे. उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और पूरी तरह आग की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, बस का कंडक्टर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है.

घटना की सूचना पर एसपी सिटी और स्थानीय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे फिरोजाबाद के अपर पुलिस अधीक्षक नगर  रविशंकर प्रसाद ने बताया:

यह बस कानपुर से गुड़गांव की तरफ जा रही थी. इसी दौरान एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन संख्या 46 पर बालू से लदा हुआ एक डंपर पलट गया था, जिसमें पीछे से आ रही इस बस की टक्कर हो गई. टक्कर के बाद बस में आग लग गई थी. बस में कुल 30 यात्री सवार थे, जिन्हें पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए सुरक्षित उतार लिया है और इलाज व चेकअप के लिए तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है. इस हादसे में बस ड्राइवर की दुखद मौत हो गई है, जबकि कंडक्टर घायल है जिसका उपचार चल रहा है.

यातायात सुचारू, जांच जारी

पुलिस ने मृतक ड्राइवर शंभू बढ़ई के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है और उनके परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. फायर ब्रिगेड द्वारा आग को पूरी तरह बुझाए जाने के बाद एक्सप्रेसवे से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर वन-वे कराया गया और यातायात को पूरी तरह सुचारू कर दिया गया है.

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 22 May 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Agra-Lucknow Expressway Firozabad Road Accident Dumper Bus Collision
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