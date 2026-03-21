अयोध्या में दबंगों का कहर, घर में घुसकर परिवार पर हमला, पति-पत्नी समेत 3 गंभीर

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उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मिल्कीपुर तहसील के थाना इनायतपुर क्षेत्र से शुक्रवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर हथियारों के साथ जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें पति-पत्नी और बेटी को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. इस घटना का दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी वायरल हो रहा है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी को मेडिकल के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस मामले में दोनों पक्षों में बुधवार को भी झड़प हुई थी. लेकिन पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मिल्कीपुर के इनायतनगर थाना क्षेत्र के गोरवा (अस्थना) गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. आरोप है कि विपक्षी पक्ष के कई लोगों ने एकजुट होकर घर में घुसकर हमला किया और कुल्हाड़ी, गहदाला व लाठी से ताबड़तोड़ वार किए. इस हमले में श्रीपाल, उनकी पत्नी कृष्णा देवी और बेटी सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गईं.

स्थानीय लोगों ने अपस्ताल में भर्ती कराया

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी मिल्कीपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. पीड़िता माधुरी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि हमलावरों ने पहले गाली-गलौज की और फिर पहले से दर्ज मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया. विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए हमला कर दिया.

पहले भी हो चुका विवाद

बताया जा रहा है कि यह विवाद नया नहीं है. बीते बुधवार को भी इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और एक महिला का हाथ तक टूट गया था. उस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी.