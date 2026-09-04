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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव से क्यों मिले आशुतोष रांका? अवधेश प्रसाद ने दिया जवाब

अखिलेश यादव से क्यों मिले आशुतोष रांका? अवधेश प्रसाद ने दिया जवाब

सपा मुखिया अखिलेश यादव से सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका की मुलाक़ात पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमारे नेता तो सभी का सम्मान करते हैं और उनसे मिलते रहते हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Sep 2026 12:52 PM (IST)
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लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका से मुलाकात पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है. उन्होंने इसे औपचारिक मुलाक़ात बताया और कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तो सभी का सम्मान करते हैं और उनसे मिलते रहते हैं. लोग इसे लेकर क्या कह रहे हैं, ये उनकी समझ पर निर्भर करता है. 

सपा सांसद अवधेश प्रसाद यादव ने कहा कि, "समाजवादी पार्टी तो सभी का सम्मान करती है. हमारे नेता अखिलेश यादव सभी से मिलते हैं. अब उसे देखने और समझने की बात है, कौन व्यक्ति किस तरह से समझता है ये समझने वाले पर निर्भर करता है. इस मुलाकात को किस रूप में लोग देख रहे हैं, ये उन्हीं पर निर्भर करता है." 

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि सीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का आभार व्यक्त करने आए थे, क्योंकि जिस तरह से सपा ने जंतर मंतर पर उनके प्रदर्शन को समर्थन दिया और डिंपल यादव जी भी सड़क से संसद तक उनके साथ खड़ी नज़र आई, इसलिए उन्होंने मुलाक़ात की थी. सपा को उनके राजनीतिक फैसलों पर कुछ नहीं कहना है. 

सीजेपी प्रवक्ता से मिले अखिलेश यादव

दरअसल गुरुवार को सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाक़ात की, आशुतोष रांका मास्क लगाकर सपा दफ़्तर पहुंचे थे. जिसके बाद से इस मुलाक़ात को लेकर कई तरह की अटकलें लगना शुरू हो गया है. दोनों नेताओं के बीच क़रीब डेढ़ घंटे तक बात चली.   

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अखिलेश यादव और आशुतोष रांका की मुलाकात को लेकर दोनों ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लेकिन, माना जा रहा है दोनों के बीच छात्रों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दों को लेकर बात हुई है. आने वाले दिनों में अखिलेश यादव युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम कर सकते हैं. सपा आगामी चुनाव में इस मुद्दे को ज़ोर-शोर से उठा सकती है. 

ओम प्रकाश राजभर ने भी साधा निशाना

वहीं इस मुलाक़ात को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है. राजभर ने सपा मुखिया पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अपने 'कंसवादी' लोडरों पर भरोसा नहीं इसलिए अब वो तिलचट्टों का सहारा ले रहे हैं.  

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Sep 2026 12:52 PM (IST)
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