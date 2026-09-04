Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पाकिस्तान से अब कभी वापस नहीं आऊंगी इंडिया...', अब पुलिस ने दी चेतावनी

'पाकिस्तान से अब कभी वापस नहीं आऊंगी इंडिया...', अब पुलिस ने दी चेतावनी

पीलीभीत में स्वाति गंगवार नामक युवती की 'पाकिस्तान से अब कभी वापस नहीं आउंगी इंडिया' वाली रील ने हडकंप मचा दिया. जबकि वो अपने घर जहानाबाद क्षेत्र में ही थी, पुलिस ने उसे हिदायत देकर छोड़ा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 04 Sep 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जहानाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली स्वाति गंगवार नाम की युवती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक रील पोस्ट की, जिसमें लिखा, " पाकिस्तान से अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी इंडिया". ये पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.  

मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही पुलिस आईडी ट्रेस करते हुए युवती के घर पहुंची और हिदायत दी कि इस तरह की भ्रामक पोस्ट डालने पर कार्रवाई की जा सकती है. युवती ने लाइक और व्यूज के लिए पोस्ट किया था. फिलहाल इस मामले की चर्चा अब पूरे इलाके में है.

यह भी पढ़ें: 'मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं...', दामाद शायान मसूद पर भड़के ससुर इमरान मसूद

भाजपा नेता की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भरत राजपूत ने इस भ्रामक पोस्ट का संज्ञान लेते हुए तुरंत 'X'  पर पोस्ट शेयर कर पीलीभीत पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही जहानाबाद थानाध्यक्ष जय प्रकाश ने पुलिस बल के साथ तत्काल युवती के घर पहुंचे.

पुलिस की जांच में खुला राज

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवती कहीं बाहर नहीं गई थी, बल्कि उसने अपने घर पर ही बैठकर केवल व्यूज, लाइक्स और वायरल होने के चक्कर में यह भ्रामक पोस्ट अपलोड की थी. पुलिस ने मौके पर ही युवती से विवादित पोस्ट को डिलीट करवाया और सख्त हिदायत दी.

पुलिस की चेतावनी और एडवाइजरी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पीलीभीत पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर पूरी जानकारी दी और सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए एक एडवाइजरी जारी करते हुए हिदायत दी है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आम नागरिक किसी भी प्रकार की भ्रामक, अफवाह फैलाने वाली या देश की सुरक्षा व सौहार्द से जुड़ी गलत पोस्ट या वीडियो अपलोड न करें. यदि कोई व्यक्ति व्यूज या पब्लिसिटी के लिए झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त वैधानिक (कानूनी) कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान

Published at : 04 Sep 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में UGC के खिलाफ प्रदर्शन, आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग
अलीगढ़ में UGC के खिलाफ प्रदर्शन, आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की रिटेनिंग वॉल धंसी, बारिश में खुली पोल
कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की रिटेनिंग वॉल धंसी, बारिश में खुली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सभी विपक्षी पार्टियों से गठबंधन...', RLD को लेकर बीजेपी के मंत्री का बड़ा बयान
'सभी विपक्षी पार्टियों से गठबंधन...', RLD को लेकर बीजेपी के मंत्री का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Chitra Tripathi: 2027 में 'कान्हा' के सहारे सत्ता की नैया? | UP Election 2027 | Mathura | CM Yogi
Chhattisgarh Accident: सैलाब में बहते-बहते बची बोलेरो... मचा हड़कंप! | Korba | Monsoon 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'
बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को धमकी- 'उलझने की कोशिश मत करना वरना...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
दिल्ली में जन्माष्टमी पर बरसेंगे बादल, 2 दिन का अलर्ट, जानें मौसम का अपडेट
इंडिया
'कोई चुरा लेगा...', CM विजय ने जिसे अपना चश्मा पहनाया, उसके लिए सुरक्षा की डिमांड
'कोई चुरा लेगा...', CM विजय ने जिसे अपना चश्मा पहनाया, उसके लिए सुरक्षा की डिमांड
क्रिकेट
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
12 छक्के, 281 का स्ट्राइक रेट, दासुन शनाका ने सबसे तेज सेंचुरी ठोक बनाया इतिहास
टेलीविजन
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
रंगीन और अतरंगी है 'बिग बॉस 20' का घर, किसी एडवेंचर से नहीं है कम, जानें क्या है खास
विश्व
ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'
ईरान के खिलाफ अब चीन देगा US का साथ? जेडी वेंस ने कहा- 'वो तैयार'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
'बे-सिर-पैर की बातें...', राहुल गांधी पर FIR पर नैनीताल पुलिस का बयान
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
हिमाचल: पेंशनर्स को कब मिलेगा बकाया? CM सुक्खू बोले- 'आर्थिक सुधार...'
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget