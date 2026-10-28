आजमगढ़ः मेले में विवाद के बाद युवक को मारी गोली, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के ककरहटा गांव के पास मंगलवार की रात मेले में हुए विवाद के बाद एक युवक को गोली मारी गई. गोली ककरहटा गांव निवासी निखिल यादव (18) के पैर में लगी. घटना के बाद घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. घायल के पिता इंद्रदेव यादव ने गांव के पास ही रहने वाले युवक पर गोली मारने का आरोप लगाया है.

घायल के पिता इंद्रदेव यादव के मुताबिक, उनका बेटा निखिल यादव गांव के पास लगे मेले में गया था. वहां सौरभ यादव और मोजरापुर निवासी अजीत यादव के बीच गाली-गलौज हो रही थी. निखिल ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग करा दिया. आरोप है कि इसी बात को लेकर सौरभ उससे (निखिल) रंजिश रखने लगा.

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आरोपी ने निखिल यादव को मारी गोली

बताया गया कि सौरभ ने निखिल को फोन कर बातचीत के लिए बुलाया. निखिल घर से बाहर आकर उससे बात करने लगा. बातचीत के बाद जब वह वापस लौट रहा था, तभी सौरभ ने उस पर गोली चला दी. गोली निखिल की दाहिने पैर में लगी, जिससे वह गिर गया. स्थानीय लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित

वहीं इस घटना के संबंध में सीओ सिटी शुभम तोड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेला देखते समय युवको में विवाद हो गया था. जिसके बाद यह घटना घटी है. पिता की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है. अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है. जल्दी ही इस मामले में गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

उधर, आजमगढ़ जिले के ही गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

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