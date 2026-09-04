'BJP को हराना आसान नहीं...', सपा से खींचतान के बीच बोले इमरान मसूद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी सियासी जंग के बीच सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान आया है. कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो भी होना है जल्दी होना चाहिए, बीजेपी को हराना आसान नहीं है. हमें तुरंत मैदान मे निकलना चाहिए ताकि बीजेपी हमसे आगे न निकल जाए.

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि "हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे, हम चाहते हैं कि यूपी में हमारी पार्टी भी सर्वाइव करे और ये हमारा मौलिक अधिकार है. तो हम अपनी पार्टी का भी सर्वाइवल चाहते हैं और हम भाजपा को हराना भी चाहते हैं."

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बीजेपी को हराना आसान नहीं- इमरान मसूद

उन्होंने कहा कि पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक माहौल बन गया है. मेरा जो काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ़ हैं कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसका नतीजा आए, जो भी होना है उसे तुरंत करके हमें मैदान में निकलना चाहिए, बीजेपी हमसे आगे न निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है. हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है. तो हमें सब चीजों को फ़ाइनल करके रोड मैप तैयार करके आगे निकलना चाहिए.

सपा पर ज्यादा सीटों का दबाव

यूपी में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं. इमरान मसूद के इस बयान को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि अभी इसे लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है लेकिन काँग्रेस चाहती है, उसे सम्मानजनक सीटें मिलें.

वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिए जाने का दबाव बढ़ता दिख रहा है. यूपी में इस समय कांग्रेस के छह सांसद हैं. बीते कुछ समय में राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उसका असर भी दिख रहा है. कांग्रेस पहले से ज्यादा ज़मीन पर मजबूत हुई है. इसलिए पार्टी की कोशिश है कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों का सपा पर दबाव बनाया जा सके. माना जा रहा है कि काँग्रेस आधी सीटें दिए जाने की मांग कर रही है.

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