Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'BJP को हराना आसान नहीं...', सपा से खींचतान के बीच बोले इमरान मसूद

'BJP को हराना आसान नहीं...', सपा से खींचतान के बीच बोले इमरान मसूद

काँग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर से यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बीजेपी हारे और हमारी पार्टी की भी ग्रोथ हो.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Sep 2026 10:25 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी सियासी जंग के बीच सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान आया है.  कांग्रेस सांसद ने कहा कि जो भी होना है जल्दी होना चाहिए, बीजेपी को हराना आसान नहीं है. हमें तुरंत मैदान मे निकलना चाहिए ताकि बीजेपी हमसे आगे न निकल जाए. 

सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि "हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हारे, हम चाहते हैं कि यूपी में हमारी पार्टी भी सर्वाइव करे और ये हमारा मौलिक अधिकार है. तो हम अपनी पार्टी का भी सर्वाइवल चाहते हैं और हम भाजपा को हराना भी चाहते हैं." 

'मेरी बेटी घर पर बैठी है मैं...', दामाद शायान मसूद पर भड़के ससुर इमरान मसूद

बीजेपी को हराना आसान नहीं- इमरान मसूद

उन्होंने कहा कि पूरे देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक माहौल बन गया है. मेरा जो काम करने का तरीका है वो सिंपल और साफ़ हैं कि लड़ाई ऐसी होनी चाहिए जिसका नतीजा आए, जो भी होना है उसे तुरंत करके हमें मैदान में निकलना चाहिए, बीजेपी हमसे आगे न निकल जाए, बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है. हवा के अंदर बीजेपी नहीं हार रही है. तो हमें सब चीजों को फ़ाइनल करके रोड मैप तैयार करके आगे निकलना चाहिए. 

सपा पर ज्यादा सीटों का दबाव

यूपी में कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं. इमरान मसूद के इस बयान को सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि अभी इसे लेकर कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है लेकिन काँग्रेस चाहती है, उसे सम्मानजनक सीटें मिलें. 

वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिए जाने का दबाव बढ़ता दिख रहा है. यूपी में इस समय कांग्रेस के छह सांसद हैं. बीते कुछ समय में राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उसका असर भी दिख रहा है. कांग्रेस पहले से ज्यादा ज़मीन पर मजबूत हुई है. इसलिए पार्टी की कोशिश है कि यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटों का सपा पर दबाव बनाया जा सके.  माना जा रहा है कि काँग्रेस आधी सीटें दिए जाने की मांग कर रही है.

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे की रिटेनिंग वॉल धंसी, बारिश में खुली पोल

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 04 Sep 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर के भैरव मंदिर में चोरी, लोहे की रॉड से तोड़ा दानपात्र
मुजफ्फरनगर के भैरव मंदिर में चोरी, लोहे की रॉड से तोड़ा दानपात्र
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में बारिश ने खोली अस्पताल की पोल, 9 दिन से CT स्कैन बंद
महोबा में बारिश ने खोली अस्पताल की पोल, 9 दिन से CT स्कैन बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रावस्ती में बारिश से बिगड़े हालात, जान जोखिम में डाल गुजर रहे बच्चे
श्रावस्ती में बारिश से बिगड़े हालात, जान जोखिम में डाल गुजर रहे बच्चे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में बाढ़ का संकट गहराया, 3800 से ज्यादा विस्थापित
वाराणसी में बाढ़ का संकट गहराया, 3800 से ज्यादा विस्थापित
Advertisement

वीडियोज

NATURAL DISASTER ALERT: ग्लेशियर पिघलने से बढ़ सकता है खतरा, भारत में अलर्ट! |ABPLIVE
NEPAL FLASH FLOOD: 38 मिनट की देरी... और बह गए 1,200 लोग! नेपाल महाविनाश पर सबसे बड़ा खुलासा! ABPLIVE
दिल्ली में जिम के बाहर मौत का इंतजार !
AIIMS में इलाज के लिए तरसती 'तन्वी'! क्या यही है देश का 'राइट टू हेल्थ'?
नेपाल त्रासदी का नया वीडियो, देख कांप जाएगी रूह
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
अभिजीत दीपके ने अब किया बड़ा ऐलान, बोले- 'जरूरत पड़ी तो हम मुंबई...'
बिहार
अनंत सिंह के इस ऐलान से JDU में भूचाल! बिहार MLC चुनाव में बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन
अनंत सिंह के इस ऐलान से JDU में भूचाल! बिहार MLC चुनाव में बढ़ाएंगे नीतीश की टेंशन
इंडिया
ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'
ISRO ने रचा इतिहास! EOS-05 इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च, PM मोदी बोले- 'गर्व का पल'
क्रिकेट
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
क्या रोहित शर्मा की वजह से BCCI की मीटिंग में नहीं आए अजीत अगरकर? उठ रहे कई बड़े सवाल
बॉलीवुड
500 करोड़ में बनी 'टॉक्सिक' आधा बजट भी नहीं कर पाई वसूल, शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई 'टॉक्सिक', शॉकिंग है 9 दिनों का कलेक्शन
विश्व
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
नेपाल की विनाशकारी बाढ़ में अब तक 1,290 लोगों की मौत, जानें कितने लापता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
राम मंदिर ट्रस्ट का बदलेगा कामकाज? नए CEO और ट्रेजरर ने समझाया सिस्टम
एग्रीकल्चर
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगा लें
बाजार में नहीं मिल अच्छा धनिया, तो ऐसे घर पर ही उगाो लें
ABP NEWS
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
Viral News: मंदाकिनी के रोड अलर्ट से डरा प्रशासन, रोड अलर्ट का ऐलान
ABP NEWS
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
Viral Video : सड़क से फिसलकर कुएं के मुंह पर जाकर लटक गई बस !
ABP NEWS
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
Viral Video : स्कूल के अंदर बच्चियों के हाथ में किताब की जगह पानी की बाल्टी!
ABP NEWS
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
Viral Video: कई गाड़ियों को ठोकते हुए सब्जी की दुकान में घुसी!
ABP NEWS
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Viral Video: जब सड़क ने ले ली जलसमाधि!
Embed widget