उत्तरप्रदेश के औरैया जनपद के अजीतमल क्षेत्र में आयोजित एक विवाह समारोह उस वक्त चर्चा का केंद्र बन गया जब दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई गई. जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, हजारों लोगों की भीड़ ने फूलों की वर्षा कर नवदंपती का जोरदार स्वागत किया.

दूल्हे निर्वेश राजपूत ने बताया कि उनके पिता सतेंद्र राजपूत और स्वर्गीय दादा दया किशन राजपूत की लंबे समय से इच्छा थी कि परिवार की बहू हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंचे. परिवार के इस सपने को साकार करते हुए निर्वेश ने अपनी जीवनसंगिनी को हेलीकॉप्टर से विदा कराने का फैसला किया. इस खास मौके पर उनके साथ चाचा और जीजा भी मौजूद रहे. निर्वेश ने इसे अपने जीवन का सबसे यादगार पल बताया.

दुल्हन बोलीं - खुद को भाग्यशाली मानती हूं

दुल्हन स्वाति आकांक्षा राजपूत ने हेलीकॉप्टर में बैठकर विदाई को अपने जीवन का अनोखा अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि वे खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें ऐसा ससुराल मिला जहां से उनकी विदाई हेलीकॉप्टर से हुई.

महाविद्यालय परिसर में हुई लैंडिंग, उमड़ी भीड़

अजीतमल के आदमपुर स्थित सिंहवाहिनी महाविद्यालय परिसर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई. धूल उड़ने से रोकने के लिए मैदान में पहले से पानी का छिड़काव किया गया था. हेलीकॉप्टर देखने के लिए आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और इस अनोखे दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया.

महोबा से हुई थी बारात, वैदिक रीति से संपन्न हुआ विवाह

सिंहवाहिनी महाविद्यालय के प्रबंधक सत्येंद्र छुन्ना राजपूत के पुत्र निर्वेश की बारात मंगलवार को महोबा जनपद के भटेवरा कला, चरखारी निवासी देशपत राजपूत के यहां पहुंची. उनकी पुत्री आकांक्षा राजपूत के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह संपन्न हुआ और बुधवार को हेलीकॉप्टर से विदाई हुई.