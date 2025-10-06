हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया

ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया

Atiq Ahmed Son Abaan: करीब ढाई साल बाद अबान को सार्वजनिक रूप से देखा गया है. उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के चौथे बेटे अहजम और पांचवें बेटे अबान को बाल गृह भेज दिया था. उस समय दोनों नाबालिग थे. 

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 06 Oct 2025 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो 17 सितंबर 2025 का बताया जा रहा है जब अबान नैनी सेंट्रल जेल के गेट की ओर जाते हुए देखा जा सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, अबान अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने नैनी जेल पहुंचा था. इसके बाद एक अक्टूबर 2025 को अली को नैनी जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया गया था. इस दौरान अबान अपने चेहरे को सफेद अंगोछे से ढकते हुए जेल गेट की तरफ बढ़ता नजर आता है. 

सफेद अंगोछे से चेहरा छिपाते दिखा अबान

अबान ने शर्ट, जींस और स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए था. दो साल बाद उसके हावभाव और शक्ल में काफी बदलाव दिखा अब वह पहले से ज्यादा भारी-भरकम दिख रहा है और हल्की दाढ़ी भी रखी है. बताया जा रहा है कि लोगों की नजरों से बचने के लिए वो लगातार अपना चेहरा ढकता रहा. इस दौरान उसके साथ उसका वकील भी मौजूद था.

करीब ढाई साल बाद अबान को सार्वजनिक रूप से देखा गया है. उमेश पाल हत्याकांड के बाद 24 फरवरी 2023 को अतीक के चौथे बेटे अहजम और पांचवें बेटे अबान को पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल गृह भेज दिया था. उस समय दोनों नाबालिग थे. 

बाल सुधार गृह से छूटने के बाद आया नज़र

पिछले साल अक्टूबर 2023 में दोनों बाल गृह से छूटे हैं, उन्हें पुलिस सुरक्षा में घर भेज दिया गया था. इसके बाद से दोनों की कोई सार्वजनिक तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई थी. 

उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद, उमर अहमद और असद अहमद के नाम सामने आए थे. पुलिस के मुताबिक, नैनी जेल में रहते हुए अली ने ही इस हत्या की साजिश रची थी.

पिता के जनाजे में शामिल नहीं सका था अबान

घटना के बाद असद का झांसी में एनकाउंटर हुआ, जबकि उमर लखनऊ जेल में बंद है. अतीक के दो नाबालिग बेटे अहजम और अबान को बाल गृह में रखा गया था. 15 अप्रैल 2023 को अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के समय भी दोनों बाल गृह में ही थे. इसी कारण वे पिता और चाचा के जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे. 

10 अक्टूबर 2023 को बाल गृह से छूटने के बाद अबान और अहजम सीधे अपने पिता और चाचा की कब्र पर पहुंचे थे. उस दिन के बाद से दोनों को किसी ने नहीं देखा. अब पहली बार अबान का वीडियो सामने आने से एक बार फिर यह परिवार सुर्खियों में आ गया है.

UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 08:03 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Atiq Ahmed Son Abaan Ahmed
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND W vs PAK W: 'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
वो मुस्लिम देश जहां एक रोटी के लिए गिनने पड़ते हैं लाखों के नोट, कागज से भी सस्ती करेंसी! अब सरकार ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND W vs PAK W: 'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
'मुझे यकीन है कि घर पर सब.…', पाकिस्तान को रौंदने के बाद हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान
इंडिया
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
'न्याय मिलना चाहिए', राहुल गांधी ने विदेश से रायबरेली लगाया फोन, दलित युवक की हत्या के बाद परिवार से की बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Today: यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
यूपी में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम, बारिश और ठंडी हवाओं से होगा सर्दी का एहसास
बॉलीवुड
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
जब शाहरुख खान के बंगले मन्नत पहुंचे राघव जुयाल, गलती से आर्यन खान से पूछ लिया था ये सवाल
ट्रेंडिंग
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
रब ने बना दी जोड़ी! शादी की खुशी में दीवानों की तरह नाचा दूल्हा, दुल्हन ने भी दिया साथ- वीडियो वायरल
फैशन
Karwa Chauth outfit ideas: करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
करवाचौथ पर रश्मिका मंदाना को भी मात दे देंगी आप, इन 10 फोटोज से आजमा लें ब्राइडल लुक
यूटिलिटी
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
घर में हैं बहुत से कटे-फटे नोट तो यहां कर सकते हैं एक्सचेंज, जान लें पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget