ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया

प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो 17 सितंबर 2025 का बताया जा रहा है जब अबान नैनी सेंट्रल जेल के गेट की ओर जाते हुए देखा जा सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, अबान अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने नैनी जेल पहुंचा था. इसके बाद एक अक्टूबर 2025 को अली को नैनी जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया गया था. इस दौरान अबान अपने चेहरे को सफेद अंगोछे से ढकते हुए जेल गेट की तरफ बढ़ता नजर आता है.

सफेद अंगोछे से चेहरा छिपाते दिखा अबान

अबान ने शर्ट, जींस और स्पोर्ट्स शूज़ पहने हुए था. दो साल बाद उसके हावभाव और शक्ल में काफी बदलाव दिखा अब वह पहले से ज्यादा भारी-भरकम दिख रहा है और हल्की दाढ़ी भी रखी है. बताया जा रहा है कि लोगों की नजरों से बचने के लिए वो लगातार अपना चेहरा ढकता रहा. इस दौरान उसके साथ उसका वकील भी मौजूद था.

करीब ढाई साल बाद अबान को सार्वजनिक रूप से देखा गया है. उमेश पाल हत्याकांड के बाद 24 फरवरी 2023 को अतीक के चौथे बेटे अहजम और पांचवें बेटे अबान को पुलिस ने हिरासत में लेकर बाल गृह भेज दिया था. उस समय दोनों नाबालिग थे.

बाल सुधार गृह से छूटने के बाद आया नज़र

पिछले साल अक्टूबर 2023 में दोनों बाल गृह से छूटे हैं, उन्हें पुलिस सुरक्षा में घर भेज दिया गया था. इसके बाद से दोनों की कोई सार्वजनिक तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई थी.

उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे अली अहमद, उमर अहमद और असद अहमद के नाम सामने आए थे. पुलिस के मुताबिक, नैनी जेल में रहते हुए अली ने ही इस हत्या की साजिश रची थी.

पिता के जनाजे में शामिल नहीं सका था अबान

घटना के बाद असद का झांसी में एनकाउंटर हुआ, जबकि उमर लखनऊ जेल में बंद है. अतीक के दो नाबालिग बेटे अहजम और अबान को बाल गृह में रखा गया था. 15 अप्रैल 2023 को अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के समय भी दोनों बाल गृह में ही थे. इसी कारण वे पिता और चाचा के जनाजे में शामिल नहीं हो सके थे.

10 अक्टूबर 2023 को बाल गृह से छूटने के बाद अबान और अहजम सीधे अपने पिता और चाचा की कब्र पर पहुंचे थे. उस दिन के बाद से दोनों को किसी ने नहीं देखा. अब पहली बार अबान का वीडियो सामने आने से एक बार फिर यह परिवार सुर्खियों में आ गया है.

